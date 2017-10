Embasa leva água tratada a novas localidades da zona rural de Feira de Santana.

A Embasa vai começar a abastecer quatro novas localidades da zona rural de Feira de Santana: Sítio do Meio, Cascalheira, Fazenda Conceição e Capim, todas no distrito de Ipuaçú/Jaguara. Atendendo ao pedido da Associação Comunitária do Povoado do Caroá e Adjacências e da Associação Rural de Sítio do Meio, a empresa realizou obras de extensão de rede levando água da Estação de Tratamento, localizada na sede de Ipuaçu, para cerca de 100 moradias na região. Foram investidos mais de R$ 186 mil nos serviços, que envolveram detonações de rochas, escavações, assentamento de mais de 4.200 metros de tubulação, entre outros.

No último dia (27/10/2017), foi realizada uma reunião no povoado de Sítio do Meio (foto) para o cadastramento das novas ligações de água, que contou com a participação de mais de 150 moradores. A previsão é que as residências comecem a receber a água da Embasa já neste início de outubro. “A comunidade demonstrou estar muito feliz com a chegada da água tratada. Antes, eles dependiam das chuvas para encher as cisternas ou carros-pipa. Agora, terão água de qualidade em suas torneiras”, afirma a assistente social Cindy Liana Silva, que esclareceu as dúvidas dos moradores presentes à reunião.