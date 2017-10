Em Itamaraju, governador Rui Costa inaugura unidade da PM e entrega cadastros rurais; investimento foi de R$ 2,2 milhões

A população de Itamaraju, no sul do estado, recebeu reforços para a segurança pública, educação e desenvolvimento da agricultura familiar neste sábado (21/10/2017). Em visita ao município, o governador Rui Costa inaugurou a 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), assinou a ordem de serviço para execução de obras de manutenção civil e rede elétrica do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães e entregou 1.811 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para produtores de quatro municípios da região.

Com investimento de mais de R$ 2,2 milhões, a 43ª CIPM é uma companhia tipo VII, de médio porte, onde funcionam o prédio administrativo e a unidade operacional. “Este é mais um equipamento para melhor a infraestrutura e as condições de trabalho dos nossos policiais, que estão trabalhando firme para melhorar a segurança pública. Fica o meu agradecimento e reconhecimento pela dedicação dos nossos profissionais. É um investimento que vai possibilitar a melhoria da segurança aqui em Itamaraju”, afirmou Rui.

O governador comentou ainda que o cadastro rural garante “que todo agricultor esteja regularizado para conseguir investimentos do Pronaf [Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar] e apoio dos projetos sociais”. Também foram entregues dois tratores com implementos agrícolas para os municípios de Eunápolis e Guaratinga, além de três ambulâncias para Mascote, Potiraguá e Medeiros Neto.

Os secretários da Segurança Pública, Maurício Barbosa; e de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, e o comandante-geral da PM, Anselmo Brandão, acompanham Rui em Itamaraju.

Cadastro rural

Os 1.811 cadastros entregues beneficiam agricultores de Itamaraju, Jucuruçu, Itanhém e Vereda, representando um investimento de R$ 142 mil. O Governo do Estado tem desenvolvido diversas ações em toda a Bahia para ampliar os serviços ao produtor rural, a fim de que sejam elaborados os documentos do CAR, que é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais.

O objetivo do cadastro é compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. A partir de dezembro de 2017, a inscrição no CAR será necessária para a concessão de crédito agrícola pelas instituições financeiras.

Agenda

Ainda neste sábado (21), o governador segue para o município de Teixeira de Freitas, onde participa da 35ª Expo Agropecuária, no Parque de Exposição Timóteo Brito, e entrega a pavimentação asfáltica de mais de 40 mil metros quadrados de 25 ruas da sede municipal.