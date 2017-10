Em fórum, governador Rui Costa apresenta sucesso das PPPs na Bahia

O governador Rui Costa participou na tarde desta sexta-feira (20/10/2017), na Arena Fonte Nova, do Fórum GRI de Parcerias Público-Privadas (PPPs), onde apresentou o sucesso do modelo de investimento no Governo do Estado. A Bahia hoje possui seis contratos em execução neste modelo – Hospital do Subúrbio, a própria Arena Fonte Nova, Central de Diagnóstico por Imagem, Hospital Couto Maia, Emissário Submarino e Metrô de Salvador/ Lauro de Freitas – e um projeto em fase de licitação, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Em fase de estudo, há ainda o Sistema BA 052 (Estrada do Feijão).

“Nós temos procurado colocar projetos de pé e dar garantias aos investidores, assumindo os compromissos, sem ir além daquilo que assumimos. Isso tem garantido o sucesso das PPPs na Bahia”, afirmou Rui. O encontro reuniu autoridades, executivos, organismos internacionais e investidores para debater os projetos de infraestrutura e o potencial para investimentos no estado. Os secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, da Fazenda e da Casa Civil, Jaques Wagner, Manoel Vitório e Bruno Dauster, respectivamente, também estiveram presentes.

A Bahia concentra 30% das PPP’s na área de saúde no Brasil. O estado lidera ainda a Rede PPP, grupo intergovernamental coordenado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), que reúne gestores e especialistas de outros estados, municípios, órgãos federais e agências de fomento, além de contar com parceiros internacionais, entre eles, a ONU, o Banco Mundial, a London School of Economics and Political Science e a Embaixada Britânica.