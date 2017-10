Editora Òmnira faz exposição de livros na FLICA 2017

A Òmnira é uma das editoras baianas que participam da VII edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA), que ocorre entre os dias 5 e 8 de outubro de 2017 (quinta a domingo), das 8 às 22 horas e no domingo, das 8 às 12 horas, na histórica cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Em parceria com a União Baiana de Escritores (UBESC), a Òmnira realiza exposição e venda de livros de autores baianos e africanos, além da Revista de Literatura Òmnira e do Dicionário de Escritores Contemporâneos da Bahia.

Entre as obras que estão sendo comercializadas pela editora estão: C’alo & Crônicas Feridas, de Roberto Leal; Quitéria e o Bando de Cleonice, Único Espermatozóide, Dasdores a Difícil Vida Fácil e Estórias que Deus Duvida, de Alberto Peixoto; Os Dois Brasis, de Germano Machado; Um Amor de Lagartixa e Meu Vovô Encantado, de Terezinha Passos; O Bullying do Bully, A Aranha Vaidosa e Quindim O Gato Raivoso, de Lucas Yuri. Também poderão ser encontradas antologias organizadas pela Òmnira como: Com Amor & Luta, Letras Contemporâneas, Coletânea Poética 13, Bahia de Todos em Contos, entre outras publicações.

A participação das editoras baianas na FLICA é uma iniciativa da Fundação Pedro Calmon e Diretoria de Livros e Leitura, órgãos da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Editoras baianas vão expor suas produções no Convento, divulgando a literatura de vários autores.