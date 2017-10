Editora da Uneb promove lançamento de livro em Salvador

A Editora da Uneb lança livro Formação de Professores, Gestão e Inovação Pedagógica: desafios e experiências no Brasil e em Portugal, no dia 19 de outubro de 2017, às 16:30 horas, na Reitoria da UNEB no Bairro Cabula, em Salvador.

Este livro, fruto do Projeto Identidade Profissional Docente e Inovação Pedagógica na Educação Básica no Brasil e em Portugal, reúne pesquisadores de sete universidades brasileiras e três universidades portuguesas. Este espírito de cooperação teve como referência as recomendações da UNESCO para educação e destaca como desafios da Educação Básica na Escola do século XXI o processo de construção de identidades profissionais em docentes, assim como a incorporação das inovações pedagógicas e na cultura escolar relacionando o Ensino Superior e a Educação Básica. Afinal é dos quadros da universidade que saem os professores das Escolas Básicas.

As organizadoras, as professoras Nadia Fialho e Betania Ramalho, têm ampla experiência na área de docência superior para formação de professores e trabalham com inovações pedagógicas e orientação de pesquisas na área. Os autores presentes no livro são todos pesquisadores também com ampla experiência e buscam as soluções para os atuais desafios da educação no Brasil e em Portugal.