Edição 2018 do Ford EcoSport começa com grande aceitação

A Ford anunciou o resultado de vendas do EcoSport em setembro, quando começou a abastecer as lojas autorizadas. Foram 3.159 unidades, ficando entre os três primeiros do segmento de utilitários esportivos compactos, considerando apenas as vendas no varejo. Esse resultado inicial é reforçado pelo desempenho das versões automáticas que representaram cerca de 60% do volume.“Esse percentual de vendas dos modelos mais equipados mostra que os consumidores estão reconhecendo o valor agregado do novo EcoSport, com um conteúdo completo em relação aos modelos de marcas concorrentes”, afirma Mauricio Greco, gerente geral de Marketing da Ford.

“Outro resultado que superou as expectativas foi o de vendas da versão topo de linha Titanium, com mais de 25% do chamado mix do produto”, ressalta. Segundo o executivo, as vendas tendem agora a acelerar com o crescimento e ritmo normalizado de produção do novo EcoSport. “Esperamos ficar entre os líderes do segmento e, para isso, criamos condições especiais de financiamento da linha, com taxa zero para pagamento em 24 meses e supervalorização do carro usado na negociação com os distribuidores da rede”, diz Greco.

O Novo EcoSport destaca-se por ter uma linha diversificada e modelos completos em equipamentos. Disponível com novos motores – o 1.5, de 137 cv, e o 2.0, de 176 cv –, oferece transmissão automática de seis velocidades, além da manual, e é disponível nas versões SE, FreeStyle e Titanium. Toda a linha já vem de série com itens como sete airbags, controle de estabilidade e tração com sistema anticapotamento, assistente de partida em rampa, central multimídia SYNC 3, sensor de pressão dos pneus, piloto automático, sensor de estacionamento e rodas de liga leve. A lista de opcionais, na versão topo de linha, inclui câmera de ré, ar-condicionado automático e digital, teto solar elétrico, sensor de ponto cego, acesso e partida sem chave, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva e faróis de xênon.