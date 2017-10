Dupla especializada em roubo e desmanche de veículos é localizada em Juazeiro

Carlos Leandro Helvécio Ribeiro e Cleuton Lima de Araújo foram capturados em flagrante, na noite desta terça-feira (17/10/2017), no bairro de Malhada, município de Juazeiro, com um veículo roubado. Os dois criminosos fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos, roubos, desmanche e comercialização de peças de veículos.

A dupla circulava no bairro em uma Fiat Estrada, placa não divulgada, roubada no município de Feira de Santana. Eles levaram os PMs em um comércio conhecido como ‘Sucatão’, situado no bairro de Alto Cruzeiro, onde o grupo escondia 11 carros de diferentes marcas com restrição de roubo: marca fiat (Palio vermelho, dois Unos brancos, um Toro branco, uma Estrada Vermelha) WW (uma Amarok prata), Ford (EcoSport branco), Toyota (duas Picaps Toyotas Hilux pratas) e uma Chevrolet (Picap S10 branca).

Além dos carros, a polícia apreendeu várias peças. De acordo com o comandante da Companhia Independente de Policiamento Tático (Norte), tenente-coronel Jaime Malvar Filho, algumas peças já estavam embaladas para comercialização. “Eles colocavam os objetos em caixas e vendiam como novos”, afirmou o oficial.

Morador do Espirito Santo, Carlos informou já ter passagem pelo sistema penitenciário de Brasília e afirmou está no estado para buscar um carro. Cleuton, dono do desmanche, contou que alguns veículos eram roubados e outros eram originados de golpes em seguradoras. O tenente-coronel explicou o golpe. “O dono entrega o carro para ser desmantelado e registra ocorrência para receber o valor do seguro”, detalhou.

Um terceiro criminoso, que também integra o bando, conseguiu fugir e está sendo procurado. Qualquer informação que possa contribuir para o trabalho da polícia pode ser transmitida através dos telefones 181 (interior do Estado) e 3235-0000 (capital).

*Com informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP Bahia).