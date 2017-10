Diversidade sexual é tema de bate-papo em Feira de Santana

Cada ser humano é único e cada profissional tem características peculiares. Por isso, o respeito e a valorização das pessoas são fundamentais. No que se refere ao tema “gênero”, por exemplo, existem políticas atuais que têm contribuído para um desenvolvimento mais justo. O Boulevard Shopping Feira de Santana (BSFS), apoiador dessa ideia, entende que ações afirmativas auxiliam no processo de desconstrução do preconceito, através da informação. Por isso, tem assumido o compromisso de promover iniciativas que fortalecem um ambiente diverso e inclusivo.

Para reforçar a ideia e ampliar o debate em torno do tema, o Shopping reúne dois grupos de colaboradores na segunda-feira (16/10/2017), para uma palestra com Bruna Lorrane, palestrante transexual que irá falar sobre “Gênero e Diversidade Sexual: Organizações e Pessoas”, dentro do equipamento. A iniciativa visa expandir a compreensão do papel da sexualidade na construção do conhecimento.

De acordo Ricardo Mendes, superintendente do Boulevard, a ação foi pensada para que os colaboradores do empreendimento estejam cada vez mais informados sobre os movimentos sociais da atualidade. “Precisamos dar atenção para esses processos sociais, compreender e discuti-los com o público interno para alargarmos o nosso entendimento sobre o assunto”, explica.

A palestrante deverá trazer na apresentação temas transversais que estão ligados à diversidade sexual. São eles: “Identidade e Gênero”, “Sexualidade e Orientação Sexual”, “Homofobia”, “Lesbofobia” e “Transfobia”.

Em prol da diversidade

Vale destacar que o shopping vem apoiando e fomentando um movimento, cujo tema principal é a diversidade, em seu sentido mais amplo. Em março, quando se comemora o mês da mulher, a jornalista e digital influencer Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má, esteve no empreendimento e falou sobre equidade de gênero. O Boulevard recebeu ainda em setembro, o professor Hélio Santos, que dentre outros assuntos, abordou a importância de se respeitar as diferenças, de cor, gênero e religiosa. O docente foi o primeiro convidado do projeto Jogo Aberto, momento de bate-papo entre gestores e colaboradores.

Outra convidada especial foi a rapper curitibana Karol Conka, conhecida por seu discurso empoderador com mensagens fortes para as mulheres e a população negra de uma forma geral. A artista se apresentou no ‘Grifes e Acordes’, evento de moda e música realizado no dia 29 de setembro.

Perfil de Bruna Lorrane

A profissional é graduada em Direito, possui Pós-Graduação em Gestão Pública e é membro titular da Comissão Interfederativa para Políticas Públicas LGBT do Ministério dos Direitos Humanos (MDH). Bruna Lorrane é, também, vice-presidente do Fórum Nacional de Gestores LGBT (FONGES) e é coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos, da Prefeitura de Belém, no Pará.