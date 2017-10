Dirigentes de Ligas Desportivas participam de curso em Feira de Santana

Dirigentes de ligas desportivas de 23 cidades baianas participaram, até este domingo (08/10/2017), do Curso de Qualificação de Gestores, que foi realizado no auditório do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães.

A iniciativa é da Sudesb, superintendência do governo do estado voltada ao esporte, com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana, por meio da Diretoria de Esportes.

Desde sexta-feira à noite, os dirigentes assistem palestras e participam de cases com especialistas no setor, como Luiz Medrado, Eduardo Pontes, Henrique Carlos, Wilton Brandão, entre muitos outros.

No conteúdo constam Teoria Geral da Administração, Formação de Equipes, Direito Esportivo, Elaboração e Gestão de Projetos, Marketing Esportivo e case de Relação Interpessoal e Ética.

Os dirigentes, diz o diretor de Esportes do município, Emerson Brito, devem estar atualizados, principalmente no tocante ao Marco Regulatório, que obriga organização quanto à captação de recursos.

“Todos devem usufruir deste momento único, que é a qualificação” afirmou o diretor feirense. “Quanto mais se conhece os bons resultados aparecem”, afirmou Emerson Brito.

Para Sinval Vieira, da Sudeb, a responsabilidade dos gestores é grande, daí a necessidade dos conhecimentos. O presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que a capacitação é bandeira importante para a gestão do futebol.

Estiveram presentes os deputados estaduais Carlos Geilson, Zé Neto e o deputado federal, Robson Almeida.