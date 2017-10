Diferenças de estilo e valor: governador Rui Costa presta homenagem aos professores; prefeito ACM Neto diz que o dia é de torcida de futebol

O discurso político apresenta não apenas a intencionalidade dos atores, mas os valores que reificam. O conceito objetiva destacar como a análise do posicionamento político é revelada a partir da expressão pública dos atores envolvidos.

Exemplo sobre como valores políticos são apresentados ocorreu neste domingo (15/10/2017), data em que é comemorado o dia do professora e da professora.

Na página do Facebook do governador Rui Costa (PT) a frase: “Minha gratidão e homenagem àqueles que dedicam suas vidas a compartilhar conhecimento e ensinar. #DiaDoProfessor”.

Na página do Facebook do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), a frase: “Hoje é o dia de a torcida ser 12º e o 13º jogadores do Bahia. Vamos colocar 40 mil torcedores na Fonte Nova. No mínimo.”.

Em resposta a ACM Neto, Michelle Fraga comentou: “Na verdade, hoje é o dia do professor e da professora, mas, aí já é exigir demais que você lembre disso”.