Dia do Professor é lembrado com mesa-redonda sobre saúde do docente na UEFS

Uma mesa-redonda com o tema ‘Saúde do trabalhador docente’ será realizada na próxima quinta-feira (19/10/2017) para marcar o Dia do Professor, comemorado no último domingo (15). Irão compor a mesa Caroline Azevedo, professora universitária e psicóloga, e Daniel Santos, também psicólogo. A atividade acontecerá às 15 horas, no Auditório 3, Módulo IV da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

Ambos irão falar sobre a dissertação apresentada na Uefs para a obtenção do título de mestre. Daniel Santos discorrerá sobre ‘Estresse Ocupacional e transtornos mentais comuns entre professores universitários’. Já o subtema de Caroline Azevedo será ‘Intensificação do trabalho docente’.

A mesa-redonda está sendo organizada pelo Grupo de Trabalho Seguridade Social/ Assuntos de Aposentadoria da Associação dos Docentes da Uefs (GTSSA/Adufs), com o apoio da diretoria do sindicato.

GTSSA

O GTSSA da Adufs acumula importantes debates sobre saúde do trabalhador docente. Em abril de 2016, organizou a Oficina Inter-regional II da pesquisa sobre saúde e adoecimento do professor.

Ao final do encontro foram sistematizadas as propostas discutidas na primeira edição do evento, ano passado, e definidos o referencial teórico, a metodologia, os objetivos e o instrumento da pesquisa a serem adotados pelas seções sindicais do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN). A proposta é que o ANDES, a partir das experiências das seções, elabore um diagnóstico referencial para análise e construção de um plano de ação em defesa das condições de trabalho dos docentes.

Na Adufs, além do GTSSA funcionam o GT Carreira; Classe, Étnico-racial, Gênero e Diversidade Sexual (GTPCEGDS) e Política Educacional (GTPE). O GT Política de Formação Sindical (GTPFS) está em formação.

Para Geraldo Ferreira de Lima, diretor da Adufs e membro do GTSSA da Associação, “o Grupo de Trabalho tem realizado atividades, tanto no âmbito local quanto no nacional, com objetivo de denunciar o desmonte estrutural que tem levado os docentes das instituições públicas a um crescente processo de pauperização patrocinado pela ideologia neoliberal fortemente impregnada nos governos central, estaduais e municipais ao longo dos últimos anos”.