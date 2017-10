Dez linhas de ônibus da Região Metropolitana de Salvador passam por alterações.

A partir de quarta-feira (25/10/2017), dez linhas de ônibus da Região Metropolitana de Salvador (RMS) que circulam nas avenidas Prof. Pinto de Aguiar (Patamares), Jorge Amado (Imbuí), Magalhães Neto (Pituba) e Rua Arthur de Azevedo Machado (Costa Azul) terão itinerários e pontos finais alterados. Os passageiros devem ficar atentos às mudanças, que acontecem para ampliar a integração com o sistema metroviário, reduzir o tempo de viagem entre as cidades da RMS e diversos pontos da capital, além de melhorar a mobilidade nas principais vias de Salvador.

As linhas que circulam no corredor Av. Prof. Pinto de Aguiar, 860I.URB, 857.URB, 881.URB, 843.URB e 849.URB, que iam para o Itaigara, Calçada ou Terminal da França, terão itinerários encurtados na estação Pituaçu. Já as linhas 882.URB e 882A.URB (Portão e Vida Nova x Terminal da França) serão encurtadas na estação Pernambués, de onde retornam aos seus itinerários de origem. O mesmo vai ocorrer com as linhas 879.URB e 886.URB (Lauro de Freitas e Jauá x Terminal da França), que também passam a ter a Estação Pernambués como ponto final.

O passageiro que desejar seguir até o Terminal da França, Calçada, ou outra localidade, deverá integrar com o metrô e posteriormente com um ônibus urbano nos terminais intermediários, utilizando os cartões Metropasse, CCR Metrô ou Salvador Card, pagando apenas uma passagem. Fiscais da Agerba vão acompanhar os primeiros dias da alteração. Dúvidas, reclamações e elogios podem ser registrados junto à Ouvidoria da agência reguladora por meio do telefone 0800 071 0080 ou e-mail [email protected]

Relação com os novos roteiros dos ônibus