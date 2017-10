Desfile beneficente marca últimos dias de Outubro Rosa em Feira de Santana

As mulheres em Feira de Santana e região estão mais atentas à prevenção ao câncer de mama. Prova disso é a redução significativa de internações e vítimas fatais decorrentes da doença este ano. As internações em Feira e nos municípios vizinhos que somavam 3.807 em 2016 caíram para 2.166 em 2017, redução também no número de óbitos, que foi de 851 para 618, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Para reforçar a importância dessa luta, a cidade recebe no sábado (28/10/2017) um desfile beneficente protagonizado por mulheres que vencem e venceram o câncer.

A ação integra a campanha Outubro Rosa da Universidade Salvador – UNIFACS e acontecerá a partir das 15h, no campus Santa Mônica (Rua Rio Tinto, 152). Na passarela, 15 mulheres, assistidas pela Associação de Apoio à Pessoa com Câncer (AAPC) e pela Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Feira de Santana. Aberto ao público mediante inscrições, o evento não tem fins lucrativos e angaria produtos de limpeza que serão doados à AAPC.

Além do desfile, o evento irá oferecer orientações de saúde e nutrição, palestras motivacionais e oficinas artísticas de confecção de próteses artesanais, para aquelas que não têm condições de adquirir uma prótese industrial, de criação de turbantes e de lenços e composição de looks. “Esse desfile chama atenção para a importância da prevenção e, colocando essas mulheres em posição de destaque, visa incentivar a melhora da sua autoestima”, resume a professora Anelize Gimenez, coordenadora da Escola de Ciências da Saúde, campus FSA.

As interessadas em participar podem se inscrever através do link http://bit.ly/2i1RkrW. As inscrições são gratuitas e requerem a doação de dois materiais de limpeza.a