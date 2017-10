Desembargadores do TJBA são homenageados em Cachoeira.

A Sessão Especial da Câmara de Vereadores de Cachoeira, no Recôncavo baiano, que homenageou o bicentenário de Augusto Teixeira de Freitas, o maior jurisconsulto das Américas, movimentou o município na noite da quinta-feira (19/10/2017). Durante a sessão foram entregues Comendas a diversas personalidades que prestaram serviços relevantes para a cidade, como forma de reconhecimento. Dentre os homenageados, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago, que não pode comparecer por estar em compromisso em Brasília. A chefe da corte baiana foi representada pela desembargadora Gardênia Pereira Duarte, que também foi condecorada com a Comenda.

Os desembargadores Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, Augusto de Lima Bispo e o juiz de Direito, Alberto Raimundo Gomes dos Santos, também receberam a comenda em reconhecimento aos serviços prestados a comarca local.

Pedro Gomes, vereador que falou em nome dos demais, saudou cada um dos homenageados individualmente, enfatizando a importância de suas ações para captar benefícios para a cidade.

O orador oficial e juiz de direito, José Góes de Souza Filho, fez um recorte histórico, enaltecendo a importância do maior jurisconsulto das Américas e a sua representatividade mundo afora.