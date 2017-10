Desembargador Baltazar Miranda Saraiva será homenageado com a Comenda Ordem do Mérito Aeronáutico

O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) Baltazar Miranda Saraiva será homenageado pela Força Aérea Brasileira (FAB) com a Comenda Ordem do Mérito Aeronáutico (OMA 2017), em cerimonia que será realizada nesta segunda-feira (23/10/2017), às 10 horas, na ALA-1 (Base Aérea de Brasília), situada na Área Militar do Aeroporto Internacional de Brasília – Lago Sul), sob a presidência do Comandante da Aeronáutica oficial-general Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, numa solenidade bastante concorrida, onde estarão presentes as mais distintas autoridades da República.

A OMA é a mais elevada distinção honorífica do Comando da Aeronáutica, entregue, justamente, no Dia 23 de outubro, em comemoração ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, data oficial para a imposição dessa relevante comenda.

O Desembargador Baltazar Miranda Saraiva é um magistrado que vem se destacando por suas decisões equilibradas e isentas de quaisquer outros compromissos senão o cumprimento da lei, merecendo dos seus pares e da sociedade baiana as mais sinceras manifestações de admiração e respeito.

Agraciados com outras condecorações, a outorga dessa medalha é a exteriorização do reconhecimento da República a um dos seus mais ilustres filhos.