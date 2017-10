Desembargador Baltazar Miranda Saraiva é homenageado com a Comenda Ordem do Mérito Aeronáutico; solenidade contou com a presença do presidente da República

O desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) Baltazar Miranda Saraiva foi homenageado pela Força Aérea Brasileira (FAB) com a Comenda Ordem do Mérito Aeronáutico (OMA 2017). Sob a presidência do Comandante da Aeronáutica oficial-general Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, a cerimonia ocorreu nesta segunda-feira (23/10/2017), na ALA-1 (Base Aérea de Brasília). Na oportunidade, praticipou da solenidade, dentre outras autoridades, o presidente da República, Michel Temer.

A OMA é a mais elevada distinção honorífica do Comando da Aeronáutica, entregue, justamente, no Dia 23 de outubro, em comemoração ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, data oficial para a imposição dessa relevante comenda.

O Desembargador Baltazar Miranda Saraiva é um magistrado que vem se destacando por suas decisões equilibradas e isentas de quaisquer outros compromissos senão o cumprimento da lei, merecendo dos seus pares e da sociedade baiana as mais sinceras manifestações de admiração e respeito.

Agraciado com outras condecorações, a outorga dessa medalha é a exteriorização do reconhecimento da República a um dos seus mais ilustres filhos.

Discurso do presidente

O presidente Michel Temer e autoridades militares destacaram o papel da Força Aérea Brasileira (FAB) para o desenvolvimento de tecnologias e para a geração de benefícios sociais. No evento, autoridades e parlamentares foram agraciados com a Ordem do Mérito Aeronáutico.

Na mensagem presidencial lida pelo cerimonial durante o evento, Temer citou o lançamento do primeiro Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Segundo o presidente, esse satélite além de contribuir para o controle do território brasileiro ajudará a promover a inclusão digital no país por meio da ampliação da cobertura de internet banda larga.

“O ano de 2017 tem sido ano de grandes realizações para a FAB. Exemplo expressivo foi o lançamento do primeiro satélite geoestacionário de defesa e comunicações. O novo satélite contribuirá tanto para melhor controle de nosso território quanto para a inclusão digital, com uma cobertura de conexão de banda larga maior, melhor e mais segura”, disse Temer na mensagem presidencial.

