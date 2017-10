Deputado José de Arimateia realiza mobilização pelo Outubro Rosa em Feira de Santana

O deputado estadual José de Arimateia (PRB-BA), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e Institutos de Pesquisas Afins da Bahia, promoveu no município de Feira de Santana uma mobilização pelo Outubro Rosa intitulada “Ganhe um Laço. Ganhe um Abraço”. A iniciativa foi feita em conjunto com sua esposa Cris Paiva e durante toda a manhã desta quarta-feira (25/10/2017) distribuíram materiais informativos sobre o autoexame e saúde feminina, além de laços cor de rosa às mulheres que residem na região. O parlamentar ainda teve a ideia de realizar um buzinaço no Centro da cidade, mais precisamente nas Avenidas: Getúlio Vargas e Senhor dos Passos para demonstrar apoio a causa.

Para o republicano o momento é crucial para alertar sobre a relevância dos exames preventivos que detectam a doença, pois é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres em âmbito mundial, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. “É o terceiro ano consecutivo que eu e minha esposa realizamos ações pelo Outubro Rosa como forma de conscientizar às mulheres feirenses sobre atitudes fundamentais para controlar e prevenir a doença”, advertiu Arimateia, ressaltando que a Campanha Outubro Rosa é anual, mas as informações sobre a enfermidade e a atenção em torno da doença devem ser diárias.

Outubro Rosa

A Campanha foi lançada nos Estados Unidos, mais precisamente na década de 1990, com finalidade de gerar um maior conhecimento por parte das mulheres acerca da prevenção do câncer de mama. A ação acontece anualmente no mundo, sempre nos meses de outubro. A intenção é causar a troca de informações sobre o câncer de mama, segundo tipo da doença mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, como também o rastreamento do mal para a diminuição da enfermidade.