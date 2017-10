Deputado José de Arimateia realiza ações pela Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais; atividades ocorreram em seis cidades

Pelo segundo ano consecutivo, a Lei da Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais será exaltada de primeiro a sete de outubro na Bahia. Sancionada em 19 de janeiro de 2016 pelo Governo do Estado, a Lei 13.472/2016, criada pelo deputado estadual José de Arimateia (PRB-BA), tem a intenção de reforçar o conhecimento, incentivar e resguardar o cumprimento dos direitos destes seres vivos, na semana que inclui o dia quatro de outubro, data exata do Dia Mundial dos Animais.

Este ano, o parlamentar criou uma vasta programação formada por Audiência Pública, Sessão Especial, campanha de vacinação, ações abertas em cidades como: Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Ilhéus e Itaberaba. As iniciativas prometem movimentar as ruas dos municípios baianos, com a presença de faixas e distribuição de folhetos informativos, em parceria com entidades protetoras de animais. A abertura da Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais será na segunda-feira (dia 2), às 8h, com uma caminhada na “Princesa do Sertão”, que acontecerá do Centro até a Praça de Alimentação da cidade. “Estou muito feliz, pois acho uma grande conquista. Acredito que quando o cidadão adquire o conhecimento, consciência e sensibilidade tudo tende a melhorar”, opinou Arimateia.

Na próxima terça-feira (dia 3), o deputado irá promover, às 9h, uma Feira de Adoção Animal na entrada da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Em seguida, o parlamentar seguirá para o Plenarinho do Parlamento Baiano para realizar uma Audiência Pública em Alusão a Lei Estadual nº 13.472/2016. A ocasião, será realizada pela Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e Institutos de Pesquisas Afins na Bahia, a qual é presidente, em conjunto com a Comissão de Saúde e Saneamento da Casa Legislativa. Para o evento foram convidados, a coordenadora do Projeto de Implantação do Posto de Saúde Animal e a Fazenda Modelo do Rio de Janeiro, Sandra Mara Soares, o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo (CEAMA) do Ministério Público, Cristina Seixas Graça, a subsecretaria de Bem Estar Animal SUBEM em benefício dos animais. (Rio de Janeiro), Suzane Rizzo, autoridades envolvidas com o Centro de Controle de Zoonoses de Salvador, além do secretário do Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA), José Geraldo dos Reis Santos.

Ainda na terça-feira (03/09/2017), às 14h, o deputado Arimateia, com o apoio do vereador Marcos Lima, irá viabilizar a Sessão Especial pelo Dia Internacional dos Animais, no Plenário da Câmara de Vereadores de Feira de Santana. A cerimônia será realizada de forma celebrativa, pois na quarta-feira (dia 4) o dia dos animais é exaltado mundialmente.

A bandeira de defesa aos animais sempre norteou o mandato do parlamentar. No ano de 2013, Arimateia deu entrada, na ALBA, no Projeto de Lei nº 20444, que obriga o atendimento veterinário gratuito aos animais da população carente, em todo o Estado, além da Indicação 19.767/2012, que solicita a construção de um Hospital Público Veterinário na Bahia, como também é autor do Projeto de Lei que visa lançar o “Disque Denúncia de Maus-Tratos aos Animais” no Estado da Bahia.