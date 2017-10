Deputado José de Arimateia promove Sessão Especial na ALBA pelo Dia do Idoso

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) irá realizar nesta quinta-feira dia (05/10/2017), a Sessão Especial em homenagem ao Dia do Idoso, comemorado em âmbito mundial no dia primeiro de outubro. O proponente da cerimônia é o deputado estadual José de Arimateia (PRB-BA), que todos os anos realiza a ocasião com tom informativo e utilitário com diversos assuntos, especialmente os que acometem diretamente as pessoas da terceira idade. O evento solene irá acontecer às 9h, no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães da Bahia, situado no Parlamento Baiano.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil é um dos países que o índice de envelhecimento (IE) tem apresentado um crescimento perceptível e significativo. Na Bahia, o número de pessoas da terceira idade tem uma proeminência, que ultrapassará os 35 pontos percentuais até o ano de 2030, além do IE baiano, que desenvolverá 22,23%, se compararmos os últimos quinze anos com os próximos quinze.

Preocupado, o republicano tem atuado veementemente na defesa ao idoso. Desde o seu primeiro mandato na Casa (1999-2003), quando chegou a propor a criação da Delegacia do Idoso – a delegacia passou a atuar à favor da terceira idade em 2006. Inclusive no ano de 2011, em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado pediu a criação de uma delegacia semelhante no município baiano de Feira de Santana.

Atento as necessidade dos idosos, o deputado também solicitou através da Indicação 18.698/2011, a criação do Instituto do Idoso. A ideia é promover a integração da população da terceira idade, oferecendo atividades lúdicas e culturais, promovidas por profissionais de áreas diversas, que reforcem sua capacidade de se incluir na sociedade.

Este ano, durante a Sessão Especial, o parlamentar vai utilizar a Tribuna para sublinhar sobre a relevância de incentivar a conscientização sobre as necessidades dos idosos, destacando a execução do Fundo Estadual do Idoso, uma batalha diária do deputado na Casa Legislativa. “Luto bastante como deputado estadual, para que o Fundo Estadual do Idoso, seja definitivamente colocado em prática, assim como ainda aprovado os Projetos de Lei de minha autoria, que procuram unicamente preservar o respeito e a dignidade dessas pessoas”, explicou Arimateia