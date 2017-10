Deputado Eduardo Salles propõe à Comissão de Agricultura moção de repúdio contra invasão de fazendas no Sudoeste da Bahia

O deputado estadual e presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia, Eduardo Salles, voltou a abordar o problema das invasões das fazendas do sudoeste baiano durante sessão desta terça-feira (03/10/2017). O parlamentar sugeriu a aprovação de uma moção de repúdio a ação de homens fortemente armados e que, de acordo com o relato dos produtores, estão invadindo e sequestrando as pessoas que encontram nas propriedades. Até o momento, já são cerca de vinte fazendas invadidas.

Eduardo Salles ainda comparou a situação a “Era de Lampião” que, segundo ele, promove um clima de tensão e instabilidade em toda a região. “A população está com medo, pois estes homens utilizam a mesma prática do “bando de Lampião”. Eles avisam antes para que as pessoas deixem os seus pertences, pois irão invadir as fazendas. Hoje, o cenário é o mesmo e as pessoas estão com medo de ficarem expostas a estes criminosos”, revela o deputado.

Salles ainda aproveitou para agradecer o governador Rui Costa e o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa. “Agradeço a efetividade das ações adotadas pelo governo do estado que, ontem, encaminhou batalhões de polícia de toda a região para garantir a ordem pública e evitar a ação desses grupos de homens fortemente armados”, ressaltou.

O deputado ainda pontuou que é necessária uma ação célere do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. “Tão logo seja concedida a reintegração de posse, é necessário que os mandados sejam cumpridos imediatamente e coloque um fim a este absurdo. Estarei batalhando com os produtores para garantir os seus direitos”, conclui.