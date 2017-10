Deputado denuncia chantagens contra prefeitos da base do governador Rui Costa; nefasta ação é vinculada a atuação política do prefeito ACM Neto

O deputado estadual Alex Lima (Podemos) usou a tribuna nesta terça-feira (03/10/2017) para denunciar casos de chantagens feitos por Democratas e partidos aliados aos prefeitos e lideranças do interior da Bahia, que se recusam a deixar a base do governador Rui Costa (PT).

“A conversa do Democratas e seus aliados é que os trabalhos serão dificultados para aqueles que estão na base do governador. Inclusive, tivemos casos em que Sílvio Pinheiro, amigo pessoal do ACM Neto, afirmou a um prefeito que ‘se não rompesse com o governador não iria liberar nada do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação’. Não podemos permitir este tipo de manobras. Fazer política na base de ameaças é uma crueldade com a democracia e com os baianos”, disse o deputado.

Alex Lima ainda aproveitou o tempo de pronunciamento para ressaltar semelhanças entre a atuação política do prefeito de Salvador e o avô Antônio Carlos Magalhães. “Vivemos situações semelhantes no passado. Quando ele (ACM Neto) faz chantagem e atua contra a Bahia, como no caso do veto ao empréstimo do Banco do Brasil, termina seguindo o mesmo caminho do avô. A diferença é que os tempos são outros e a Bahia já não aceita mais truculência e arrogância. A resposta virá das urnas”, disse.

“Ainda faço questão de ressaltar que não adianta chantagear minhas lideranças, pois quem me trouxe para esta Casa Legislativa foi o povo da Bahia e somente o povo poderá decidir se serei novamente reconduzindo ou não”, completou.

Violções

Práticas políticas do prefeito ACM Neto (DEM), que violam o interesse do povo baiano, têm sido denunciadas por parlamentares da base do governo Rui Costa, inclusive com pronunciamentos no plenário do Senado da República, proferidos pelos senadores Otto Alencar (PSD) e Lídice da Mata (PSB).