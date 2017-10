Deputado defende construção de aliança da região Nordeste contra perseguição do presidente Michel Temer e aliados

O deputado estadual Alex Lima (Podemos) aproveitou a presença dos nove presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste, em Salvador, e sugeriu união de forças da região contra as retaliações e abusos do governo Temer e seus aliados.

“A direita nunca respeitou a região Nordeste. Vivemos tempos sombrios, nos quais os interesses políticos são mais importantes do que os interesses dos nordestinos. Precisamos nos manter fortes e unidos contra articulações maldosas”, disse o deputado, destacando ainda o barramento do empréstimo do Banco do Brasil para a Bahia. “Um ótimo exemplo disso aqui na Bahia, são as manobras do DEM contra a liberação do empréstimo do BB. Estradas estão impedidas de serem construídas por pura perseguição e interesses pessoais”, afirmou.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), após o governo Temer, a região Nordeste tem enfrentado uma queda vertiginosa nos indicadores econômicos e sociais. O desemprego na região, inclusive, já atingiu um patamar superior ao da média do país. Além disso, a reforma da previdência atinge de um modo particular a população nordestina, pela baixa taxa de urbanização relativa e a grande proporção de trabalhadores rurais. “O Nordeste já foi muito castigado e não merece continuar sofrendo retaliações de Temer e seus aliados. Precisamos demonstrar a força da nossa região e o quanto sempre soubemos escolher nossos representantes”, disse.

O II Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste, ocorreu na manhã desta sexta-feira (29/09/2017), no Salão Nobre da ALBA. O colegiado tem como objetivo discutir os assuntos que sejam de interesse do Nordeste, assim como fortalecer o Parlamento da região e seus projetos.