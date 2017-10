Deputado Alex Lima critica decisão da prefeitura de Esplanada de suspender a receita do SINDSERME

O deputado estadual Alex Lima (Podemos) repudiou a decisão do prefeito de Esplanada, Franco de Aldemir (PRB), de suspender a receita do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade (SINDSERME). De acordo com o parlamentar suspender a mensalidade dos servidores é contribuir para o encerramento das atividades do sindicato e representatividade dos servidores.

“O Sindserme tem uma história de luta e conquistas na cidade e não pode ser calado desta forma. Os governos democráticos permitem e apoiam organizações em defesa dos trabalhadores. Não vamos aceitar que em Esplanada seja diferente. Não vamos nos curvar diante de mais esta injustiça”, disse o deputado, se solidarizando com os servidores da cidade. “Estarei sempre à disposição dos trabalhadores, oferecendo o apoio necessário para tentar revertermos esta decisão. Conto também o apoio dos vereadores, que entendem a importância do Sindserme para os servidores de Esplanada”, afirmou.

Coincidências à parte, a suspensão da receita do Sindserme ocorreu logo após a prefeitura receber diversas críticas de vereadores da cidade, em relação a falta de diálogo com os servidores esplanadenses. “Se existem problemas, eles precisam ser resolvidos. Só não podemos extinguir uma organização, que só contribui na luta pelos direitos dos trabalhadores. A prefeitura não pode ser inimiga dos servidores. Esplanada não precisa disso”, disparou o deputado.

Recentemente, o vereador Gilson Lima (PSL) usou a tribuna durante sessão na Câmara da cidade para cobrar uma posição do prefeito em relação as insatisfações dos servidores. “O prefeito precisa comparecer às reuniões com os servidores e ouvir suas principais demandas. Suspender a receita do sindicato é uma arbitrariedade, que não contribui com a resolução dos problemas e desenvolvimento da cidade”, criticou.