Delegado do CRM fala sobre a história da medicina na Câmara Municipal de Feira de Santana

“Por mais que lhe façamos elogios será pouco, pela importância da missão que lhes é atribuída, de salvar vidas”. Assim o vereador Luiz Augusto de Jesus resumiu o que sentia, ao cumprimentar os convidados para a sessão solene comemorativa do Dia do Médico na Câmara Municipal de Feira de Santana, na noite desta quarta-feira (18/10/2017). Ele estendeu a homenagem aos demais profissionais de saúde que contribuem para a realização desse milagre no dia a dia.

Lembrando a necessidade de mais uma unidade hospitalar em Feira de Santana, Luiz Augusto destacou os avanços do município nas questões de reforma e construção de Policlínicas, Unidades de Saúde da Família, UPA’s e agora o anúncio do novo Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI). O vereador também destacou a atuação do Hospital Inácia Pinto dos Santos, reconhecida em nível nacional.

Mas o que é ser médico? Segundo o médico ortopedista e palestrante da noite, Aderbal Mendes Freire D’Aguiar, existem dezenas de definições para o exercício da medicina. Ele citou o Hipócrates, grego considerado o Pai da Medicina, que criou as bases da ética médica e os princípios de conduta e ação profissional. Segundo o médico, o mais conhecido significado da profissão é a arte da cura.

Os convidados assistiram uma verdadeira aula sobre a história da medicina, desde os primeiros registros, no antigo Egito, bem como a medicina pré-histórica, à base de plantas (fitoterapia). Aderbal D’Aguiar contou que a primeira cirurgia no Egito data de 2750 AC. “São Lucas, o padroeiro dos médicos, nasceu em 18 de outubro, foi um médico humanitário que não conheceu Jesus, mas foi seguidor de sua doutrina”, disse o palestrante, que citou ainda Esculápio, o Deus da Medicina na Mitologia Grega.

No final da sessão, o presidente do Legislativo, José Carneiro Rocha, que conduziu os trabalhos, cumprimentou os médicos pela data e pelo compromisso com a vida humana. “Cuidar de pessoas e promover a saúde de uma comunidade são tarefas que fazem parte do seu dia a dia, por isso, nesta noite, esta casa presta homenagem aos profissionais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida de todos nós, cidadãos feirenses”, enfatizou.

Profissionais da área de saúde lotaram a galeria e o plenário da Casa Legislativa, cuja Mesa de Honra foi formada pelo presidente José Carneiro Rocha, vice-prefeito Colbert Martins da Silva Filho, representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho, a secretária Municipal de Saúde Denise Mascarenhas, o médico Robson Souza Santos, que cumprimentou os colegas presentes após a palestra, e o palestrante da noite, Aderbal D’Aguiar, que é Delegado do Conselho Regional de Medicina.

Vereadora parabeniza médicos e lamenta dificuldades enfrentadas para o exercício da profissão

Em pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa, na sessão ordinária desta quarta-feira (18), a vereadora Aldney Bastos (Neinha, PTB) prestou homenagem especial aos profissionais da medicina pela passagem do Dia do Médico, comemorado neste 18 de outubro. A edil lamentou as dificuldades que os médicos enfrentam nas unidades de rede pública de saúde para o exercício da profissão.

“Quero parabenizar a esses profissionais que muitas vezes não são valorizados e mesmo assim se dedicam a salvar vidas. Hoje era para os nossos médicos estarem felizes e comemorando, mas estão tristes com a realidade das instituições públicas de saúde da nossa cidade. E eu choro junto com cada um desses médicos por essas carências que atingem o setor da saúde”, declarou.

Na oportunidade, a edil parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde pelo Serviço de Atenção Domiciliar e a Odontologia da Atenção Básica, que oferecem atendimento domiciliar a pacientes acamados. Os serviços são realizados por equipe multidisciplinar formada por odontólogo, fonoaudiólogo, médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social, apoiadora e técnica de enfermagem.