Definidas equipes das oitavas de final da Copa de Bairros de Feira de Santana

Vitória, Nova Esperança, Flamengo da Gabriela e o Dínamo se classificaram à próxima fase da Copa de Bairros de Feira de Santana. Os jogos aconteceram no domingo (22/10/2017). Venceram, respectivamente, os times da Queimadinha, Bola pra Frente, Novo Horizonte e Bahia de Santo.

As equipes se juntaram ao Arca, Caseb, Barcelona, Baraúna, Vasco, River, Bahia do Centro, Acorda pra Vencer, Real Panorama e PGV, que se classificaram na primeira rodada do mata-mata, realizada no dia 15.

De acordo com o regulamento da competição, que é realizada pela Secel, o mando de campo vai pertencer às equipes que fizeram melhor campanhas nas fases anteriores – mas não há vantagem. O confronto direto e numa única partida, dizem os desportistas, tornam a Copa de Bairros ainda mais disputada e emocionante.

SUB 15

As semifinais da Copa Sub 15 serão realizadas no próximo final de semana. O Acorda pra Vencer enfrenta o Arena Humildes, às 7:30 horas, e o Monte Rey joga contra o Jomafa, às 8:30 horas. Ambas as partidas acontecerão no Joia da Princesa.

Para passar às semifinais, o Acorda pra Vencer derrotou o Anchieta nos pênaltis, por 3 a 2, o Arena Humildes venceu o Desportiva Brasil por 3 a 0, Monte Rey bateu o Pássaro Livre por 2 a 0 e o Jomafa venceu o Mão Amiga por 4 a 2, nos pênaltis.