Definida programação do Novembro Negro em Feira de Santana

Um seminário sobre ‘O Racismo no Século XXI – reconhecimento, justiça e desenvolvimento’, marca as comemorações pelo Novembro Negro em Feira de Santana, dentre as ações promovidas durante todo o mês pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso). O evento será realizado no dia 28 de novembro de 2017, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, das 8 às 17:30 horas.

As atividades promovidas pela Sedeso dentro do Novembro Negro têm início no dia 1º, com palestra e roda de conversa promovidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Queimadinha no Colégio Municipal Joselito Amorim, pela manhã e à tarde. A mesma programação se repete no dia 9, no Colégio Iêda Barradas Carneiro.

Já no dia 7 será a vez do CRAS Baraúnas promover palestra e roda de conversa com a comunidade em sua sede, das 15 às 17 horas. E no dia seguinte leva a mesma programação para a Escola Eduardo Fróes da Mota e apresentação de grupo de dança afro, das 9 às 10:30 horas.

Também no dia 7 o CRAS Rua Nova promove palestras, apresentação do grupo juventude negra do CRAS São José e de grupo de dança afro, uma ação com produtos de beleza para as mulheres negras e outras, das 8 às 17 horas.

O Centro de Referência Maria Quitéria (CRMQ) também estará integrado às ações da Sedeso com a promoção de palestras, consultas, dança afro, uma ação de produtos de beleza para as mulheres negras, das 8 às 17 horas do dia 8 de novembro. Ainda no dia 8, o CRAS Pampalona promove palestras e outras ações com a temática população negra, das 14 às 17 horas.

E no dia 9, palestras e outras ações com a temática serão levadas para a Escola Estadual Padre Vieira, das 14:30 às 16:30 horas. Enquanto isso, no dia seguinte, as ações serão levadas ao povoado de Fazenda Candeal II, no distrito da Matinha, onde serão promovidas palestras e roda de conversa com a temática Racismo do Século XXI, das 10 às 11:30 horas.

Palestras, grupo de dança afro, uma ação de produtos de beleza para as mulheres negras e outros também serão promovidas pelo CRAS Fraternidade, no dia 11, das 8 às 17 horas.

No dia 13, a programação fica por conta do CRAS Mangabeira, com a programação de roda de conversa com a comunidade na sede do equipamento, com a temática do racismo no século XXI. Já no dia 16, o evento será promovido no CRAS do George Américo, com roda de conversa com a comunidade e apresentação de um filme sobre o racismo e outras, das 14 às 17 horas.

No dia 17, a programação segue com palestra e roda e conversa para os alunos da Escola Estadual Edite Gama Mendes de Abreu, das 15 às 16 horas. No dia 20, o CRAS Expansão do Feira IX promove roda de conversa com a comunidade e apresentação de um filme sobre o racismo, das 14:30 às 16:30 horas.

E no dia 21, das 19:30 às 20:30 horas será promovida palestra na Faculdade Anhanguera. Já no dia 22 será a vez do CRAS Cidade Nova promover ações, com palestras na sede do equipamento e também em escolas, além de articulação com a comunidade quilombola da Matinha.

Nos dias 24 e 25 será promovido evento público com ações conjuntas para o Novembro Negro, no Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA), e horários a serem definidos. Nestes dois dias, o CRAS São José e a Divisão da Promoção da Igualdade Racial serão parceiros das ações do Novembro Negro promovidas na comunidade quilombola de Lagoa Grande, no distrito de Maria Quitéria.

No dia 27, o palco para as ações será o Mercado de Arte Popular (MAP), onde será promovida a campanha ‘O racismo no século XXI’, com lançamento da campanha com presença das autoridades, das 17:30 às 20 horas.

Por fim, no dia 29, o CRAS Santo Antônio dos Prazeres promove palestras e outras ações, das 8:30 às 11:30 horas. Neste mesmo dia, o CRAS São José realiza palestras, apresentação com grupo de dança e grupo juventude negra, das 14 às 17 horas. A mesma programação no CRAS de Humildes, Outras atividades deverão reforçar a programação, mas ainda estão sem datas definidas.