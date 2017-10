Davi Moraes faz show especial nos dois anos do Biergarten Salvador

Após dois anos de sucesso, edições especiais, com passagem de mais de 50 artistas, recorde de público, o Biergarten Salvador terá edição comemorativa no dia 15 de outubro de 2017, com um show exclusivo do músico David Moraes.

A música ficará também por conta da banda Os My Friends, que já esteve no Biergarten outras vezes. “Tem bandas que já viraram nossos parceiras, pois tem a cara do evento, a vibe e o conceito que passamos”, conta Bruno Boscolo, um dos idealizadores do projeto.

Sempre se reinventando, o Biergarten, que na tradução da palavra significa “Jardim de Cervejas, reúne amantes da bebida mais adorada pelos brasileiros. No evento, além de shows exclusivos, a cerveja é uma das atrações. São mais de 20 rótulos em cada edição.

O evento resgata a tradição da cerveja especial, reunindo amigos, apreciadores e admiradores de uma boa beer e dessa forma que pretende comemorar mais um ano de sucesso.

A escolha de Davi Moraes para esta edição é mais que especial. “Queremos comemorar ao estilo bier, com cerveja de qualidade, e boa música. Davi representa muito bem isso”, afirma Boscolo.

No histórico do Beer, já foram realizadas duas edições temáticas: São João, transformando o Trapiche em um verdadeiro arraial e o Carnaval, com direito a bailinho em meio a confetes e serpentinas. Claro que, com todo estilo que só o Biergarten tem.

Entre os artistas que já passaram pelo evento estão Forró no Kilo, Herbert Richards, Márcio melo, Palli. Além da música o público encontra também cerveja gelada, público alto astral, gastronomia e arte.

Bruno Boscolo, leia-se Produtora AllDente, também está à frente de outros eventos voltados para públicos segmentados, como o Flow Salvador, e o recém lançado Fogo. Os eventos assinados pela produtora sempre ganham destaque na programação soteropolitana.

Agenda

Data: 15 de Outubro de 2017 (Domingo) – Horário: das 15h às 20h

Local: Trapiche Barnabé (Comércio)