Dados da rede municipal de ensino ajudam na renovação de meia passagem estudantil em Feira de Santana

Com o objetivo de agilizar o processo de recadastramento dos alunos da Rede Municipal de Ensino, que utilizam o cartão que garante meia passagem nos transportes coletivos de Feira de Santana, a Secretaria de Educação e a Via Feira, associação constituída pelas empresas de transporte da cidade, uniram forças. O cruzamento de dados das duas organizações proporcionará agilidade e reduzirá o impacto ambiental com a diminuição do uso de papel nos tramites.

A reunião para firmar a parceria e o início de cooperação entre as frentes, aconteceu na tarde da última quinta-feira (19/10/2017), e contou com a presença da secretária de Educação, Jayana Ribeiro, do secretário de Transporte e Trânsito, Saulo Figueiredo, de representantes da empresa Via Feira e técnicos da Seduc. Com a iniciativa, ao se matricular ou confirmar a matrícula na Rede Municipal de Ensino, o aluno automaticamente atualiza seus dados cadastrais que serão também disponibilizados para a Via Feira, agilizando o acesso aos cartões de meia passagem e reduzindo o tempo de espera do processo.

“Atualmente, o aluno acessa o site http://www.viafeira.com.br/recadastramento e consegue realizar o seu recadastramento. Porém, depois de completar as informações virtualmente, ele ainda precisaria comparecer presencialmente para a comprovação dos documentos. Agora, com o cruzamento de dados da Via Feira com a Seduc, o aluno não precisará levar papéis e nem comparecer, pois tudo será feito virtualmente”, explica Ricardo Lucena, diretor da Via Feira.

Durante os meses de novembro e dezembro acontecerão as trocas de informações e a expectativa é que os alunos sejam beneficiados no começo do ano letivo de 2018. “Estamos agora fazendo as partes técnicas que permitirão que a agilidade aconteça, então, como estamos no final de um ano letivo, os alunos só terão acesso às facilidades no início do ano letivo de 2018”, comenta a secretária de Educação, Jayana Ribeiro.