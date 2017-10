Cruz das Almas: UFRB recebe João Carlos Salles em aula magna do semestre letivo 2017.2

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) recebe na abertura do semestre 2017.2 o filósofo João Carlos Salles que na ocasião proferirá a Aula Magna “Universidade Pública: Autonomia e desafios contemporâneos”. O evento acontece nesta quinta-feira (26/10/2017), às 10 horas, no Auditório da Biblioteca, campi Cruz das Almas.

Salles é Doutor em Filosofia pela Unicamp e atualmente ocupa a função de reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde também já exerceu o cargo de diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH). Ele ingressou na universidade em 1979, como estudante, tornando-se professor da instituição posteriormente.

Com atuação destacada na área filosófica, foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anopof) por dois mandatos, sendo presidente da Sociedade Interamericana de Filosofia. O evento será transmitido ao vivo no canal da UFRB no Youtube.