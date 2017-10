Corredores lotaram as ruas de Salvador em treino coletivo para a Maratona

Com a proximidade da Maratona de Salvador, um grupo de competidores resolveu se reunir para aumentar o incentivo e a empolgação para a prova. No último sábado (07/10/2017), um verdadeiro mar de gente invadiu as ruas de Salvador e participou do treinão com várias assessorias esportivas, que foi batizado de ‘Run Guga Run’. Um dos idealizadores da ação, o advogado e escritor Augusto Cruz, que nas horas vagas não dispensa uma corrida, ficou surpreso com o grande número de participantes: cerca de 800 pessoas. “Não imaginei que uma brincadeira pudesse se tornar algo dessa dimensão. Foi uma festa linda de prévia de maratona, cada um correu seguindo orientações de seus treinadores. Acima de tudo, o que imperou foi o espírito de confraternização dessa tribo que só cresce!”, conta Augusto. O ‘treinão’ Run Guga Run contou com apoio da Prefeitura de Salvador e foi considerado pela gestão municipal, um ‘esquenta’ para a prova.