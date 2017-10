Construção do Tunnel Liner já passou mais da metade da extensão do equipamento, informa Prefeitura de Feira de Santana

A escavação dos PVs (Ponto de Visita) e a instalação da rede do Tunnel Liner passou da metade do previsto, que são 54 unidades ao longo de mais 2,4 mil metros de extensão do equipamento. Este serviço já está sendo feito à altura da rua dos Contabilistas, na avenida Sampaio, em Feira de Santana.

A rede de captação das águas começa nas trincheiras localizadas nos cruzamentos das avenidas Maria Quitéria e Getúlio Vargas e entre a João Durval Carneiro e a Presidente Dutra e desaguará no canal da avenida Anchieta, na Rua Nova.

PVs foram perfurados nas avenidas Getúlio Vargas, Presidente Dutra, na rua Vasco Filho e ao longo das transversais da avenida Sampaio – seu maior trecho. “E vai seguir por outras ruas daquela área até chegar ao canal”, disse o secretário de Gestão e Convênios, Ozeny Moraes.

De acordo com o secretário, o andamento obedece ao cronograma. “Pelas características, o seu desenvolvimento parece ser lento, mas o serviço vem cumprindo todos os prazos”.

Além da captação das águas das chuvas que correrão para as partes mais baixas das trincheiras, para o túnel serão direcionadas as águas que, em períodos chuvosos, empoçam em pontos específicos no centro de Feira de Santana, definitivamente corrigindo este problema.

É uma obra não destrutiva. A rede é instalada sem que haja a necessidade de intervenções externas nas pavimentações, situação que demanda maior tempo para a sua conclusão. Em média, os operários escavam três metros, por dia.

Centenas de metros cúbicos de argila já foram retirados nestas escavações. E todo o material foi reaproveitado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e usado em várias obras que estão sendo feitas pelo município.