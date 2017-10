Conselho de Assistência Social de Feira de Santana é finalista de prêmio nacional

Em reconhecimento às boas práticas de incentivo à melhoria contínua dos serviços de assistência social, o Conselho Municipal de Assistência Social de Feira de Santana é um dos dois finalistas ao inédito Prêmio Honra ao Mérito para Conselheiros, na categoria de cidades de grande porte, uma iniciativa do Ministério da Assistência Social em parceria com o Conselho Nacional de Assistência Social.

Estão concorrendo ao prêmio todas as cidades brasileiras. Entretanto, conforme a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Ângela Pérsico, a final está sendo disputada somente por duas cidades nordestinas. Além de Feira de Santana, representando a Bahia, também está no páreo Fortaleza, capital do Ceará. Ambas concorreram com grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte, além de diversas outras capitais ou cidades com mais de 500 mil habitantes nesta categoria.

O vencedor do Prêmio Honra ao Mérito para Conselheiros será conhecido durante a Conferência Nacional de Assistência Social, que ocorre entre os dias 5 a 8 de dezembro. E o prêmio está sendo disputado por Feira de Santana através do Núcleo de Ensino e Pesquisa da Política de Assistência Social (Nepas), desde 2008.

Ângela Pérsico ressalta que Feira de Santana foi escolhida por apresentar projeto importante do Conselho Municipal de Assistência Social, que trata sobre a importância dos estudantes e profissionais da área de assistência social estarem sempre se reciclando para garantir mais qualidade dos serviços sociais. “Até então ninguém nunca pensou em desenvolver um trabalho de capacitação continuada para trabalhadores do SUAS”, explica Ângela Pérsico, ao ressaltar que todas as iniciativas contaram com apoio do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Sedeso), dirigida pelo secretário Ildes Ferreira.