Conjunto Fraternidade vai receber R$ 342 mil em obras de pavimentação, informa Prefeitura de Feira de Santana

O Conjunto Fraternidade, na região Sul da cidade, que nessa segunda-feira (02/10/2017), foi contemplado com o anúncio da construção de uma grande praça esportiva que requalificará o seu aspecto urbanístico proporcionando uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes, também está comemorando a pavimentação de sete ruas no loteamento Jardim Colorado.

Orçado em R$ 342.600 mil, este pacote de obras está previsto pela empreiteira vencedora da licitação pública para ser entregue em 180 dias. O projeto de pavimentação implicará na implantação de 9.150 metros quadrados de paralelepípedo, e 1.145 metros lineares de meio fio.

As artérias contempladas nesta etapa são as ruas Elenge, E, E 2, F, F 2, F 3 e I. Sob a orientação do prefeito José Ronaldo de Carvalho, as ruas com nomes de letras do alfabeto deverão ser substituídas (a critério dos moradores), de forma a homenagear, postumamente, personalidades que, de alguma maneira, sejam reconhecidas por algum serviço prestado à comunidade.

Acompanhado dos vereadores Cadmiel Pereira, Gilmar Amorim, o suplente de deputado federal Zé Pinto, e do diretor de Obras da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, José Braga Neto, José Ronaldo reafirmou que “estamos cumprindo o compromisso assumido de atingirmos 100% de todas as ruas do Conjunto Fraternidade pavimentadas”.