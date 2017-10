Congresso na UFBA abrigará cultura e arte.

Além das apresentações de trabalho e mesas de debate, o Congresso de Pesquisa Ensino e Extensão da Universidade Federal da Bahia, que será realizado nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017 em Salvador, terá um forte colorido de arte e cultura na sua programação. Dando continuidade ao bem sucedido formato do Congresso da UFBA de 2016, que marcou os 70 anos da Universidade, o evento deste ano contará com apresentações de grupos de dança, música, poesia, teatro, filarmônicas, cinema, exposições de artes plásticas, que estarão distribuídas por diversos espaços da Universidade, entre eles a Reitoria, a Praça das Artes, o Palco do Restaurante Universitário, o Hall da biblioteca Reitor Macedo Costa, PAF I, PAF III, o Cinema da UFBA e o Teatro do Movimento (Escola de Dança).

Paulo Costa Lima, assessor especial do reitor e coordenador executivo do evento, informa que essa programação faz parte de um esforço da Universidade em consolidar a prática de entrelaçar pesquisa e criações artísticas. “O desafio do conhecimento envolve pesquisa e criação, ambos são lados de uma mesma Universidade”, observa.

Nos dias 17 e 18, das 17h às 18h30, será feita uma pausa nas atividades acadêmicas, apresentações de trabalhos e mesas de debate, para que o público possa se divertir, participando das intervenções artísticas. Elas ocorrerão simultaneamente, em diversos espaços. Na Reitoria, além da exposição da 3ª Mostra Gráfica da Escola de Belas Artes da UFBA, terá o Concerto Camará Ensemble. Na Praça da Artes, haverá show no palco do restaurante universitário, desfile de Filarmônica e do Microtrio, além de performances teatrais e exposição audiovisual. Ao mesmo tempo, manifestações artísticas estarão acontecendo nas salas do PAF I e em frente à Facom.

Tanta riqueza e diversidade na programação artística “é reflexo do que a UFBA produz”, explica Guilherme Bertissolo, coordenador de difusão da produção da Pró-Reitoria de Extensão (Proext) e um dos membros da comissão de organização do evento. “A Universidade produz muita coisa, sua produção artística é muito diversificada, multifacetada, não é possível pensar em um programa de intervenções artísticas num evento como esse em algo enclausurado, dentro de um espaço fechado, com começo, meio e fim definidos”, diz.