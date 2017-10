Concerto comemorativo celebra mais de três décadas de patrocínio à conservação marinha e à arte no Brasil

Há 35 anos, a Petrobras iniciava a parceria com o Projeto TAMAR na conservação das tartarugas marinhas no Brasil. Para celebrar esta data em grande estilo e anunciar a chegada do Filhote 35 Milhões, um concerto comemorativo com a Orquestra Petrobras Sinfônica – OPES, sob a regência de Felipe Prazeres, acontece no dia 21 de outubro de 2017, às 20 horas, no Projeto TAMAR Praia do Forte-BA. Apresentação única, entrada gratuita.

A Petrobras patrocina a OPES há 30 anos e esta celebração é conjunta. Através do Programa Petrobras Cultural, a companhia busca contribuir para o fortalecimento das oportunidades de criação, produção, difusão e fruição da cultura brasileira, para a ampliação do acesso dos cidadãos aos bens culturais e para a formação de novas plateias.

O Filhote 35 Milhões simboliza um marco histórico para o país de 35.000.000 de filhotes de tartarugas marinhas protegidos pelo TAMAR em 35 anos, até o final desta temporada de desova 2017-2018. A música é uma das principais formas de comunicação do TAMAR com o público, que será presenteado com uma apresentação inédita, à beira-mar, em local privilegiado pela natureza.

“A arte move e motiva as pessoas, a música é a maior das artes, com ela além de reconquistar todos os dias de maneiras diferentes nossos eternos aliados, atraímos novos amigos, apreciadores e profissionais da arte, seus fãs, valorizamos a cultura e com ela a mensagem da conservação das tartarugas marinhas”, diz Guy Marcovaldi, fundador e coordenador do Projeto TAMAR.

A Orquestra Petrobras Sinfônica

Aos 45 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas do país e ocupa um lugar de prestígio entre os maiores conjuntos musicais da América Latina. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra conta com uma formação de mais de 80 instrumentistas e tem como Diretor Artístico e Regente Titular o maestro Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional. A Associação Orquestra Pró Música do Rio de Janeiro, entidade que administra a orquestra, possui uma proposta administrativa inovadora, sendo a única orquestra sinfônica do país gerida por seus próprios músicos. Outros apoios e patrocínios da orquestra: Avianca, UCI, Consulado da Argentina, Metrô Rio, Porto Bay Hotels, Hope Serviços, Aliansce Shopping Centers, Rádio MEC FM e JLT Brasil.

O Projeto TAMAR

O Projeto TAMAR começou em 1980 a proteger as tartarugas marinhas no Brasil. Com o patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, hoje o Projeto é a soma de esforços entre a Fundação Pró-TAMAR e o Centro Tamar/ICMBio. Trabalha na pesquisa, proteção e manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção: tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). Protege cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em 25 localidades, em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso das tartarugas marinhas, no litoral e ilhas oceânicas dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Visite www.tamar.org.br

Agenda

Data e hora: 21/10/2017, às 20h00

Local: Projeto TAMAR Praia do Forte, Mata de São João, Bahia.

Data e hora: 21/10/2017, às 17h00

Local: praia da igreja, ao lado do Projeto TAMAR Praia do Forte, Mata de São João, Bahia