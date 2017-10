Comemorações da Semana do Idoso ocorrem no centro da cidade de Feira de Santana

Durante dois dias, pessoas na terceira idade estarão participando intensamente da vasta programação marcando a XV Semana do Idoso em Feira de Santana. As atividades serão realizadas nesta quarta-feira (04/10/2017), no estacionamento da Prefeitura, na avenida Getúlio Vargas, e nesta quinta-feira, 5, no SESC, na rua Guaratatuba, 345, no bairro Tomba.

As comemorações serão abertas às 8 horas, no estacionamento da Prefeitura, onde foram montados estandes de instituições que desenvolvem trabalhos com idosos. Já às 8:30 horas, o professor de educação física Hugo Cruz promove aula de alongamento.

E logo após o aquecimento, às 9 horas, apresentações culturais, com grupo de dança da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) da Universidade Estadual de Feira de Santana; o coral do Isa e Almerinda, mantido pelo IHEF; o coral da Unimed; seguindo pelo coral da UATI/UEFS e o Grupo de Dança do Centro de Convivência dos Idosos Dona Zazinha Cerqueira.

Ainda nesta quarta-feira, 4, a partir das 14 horas, aula de dança livre com o professor Saulo Rangel. E às 14:30 horas apresentações culturais, com o Grupo de Dança Renascendo, do Caseb; grupo de dança do SESC e o grupo de dança Acacati.

Já na quinta-feira, 5, as atividades serão no SESC, no Tomba. A abertura será às 8 horas e meia hora depois terá aula de alongamento com o professor de educação física Genival Couto.

Ainda neste mesmo dia, a partir das 9 horas, apresentações culturais, com o grupo de dança IAG, seguido pelo grupo de dança da UATI/UEFS, depois o grupo de dança Isa e Almerinda (IHEF), o grupo do teatro e dança da Unimed, grupo de dança do SESC e, por fim, o grupo de dança Acacati.

E a partir das 14 horas, as comemorações serão marcadas por uma tarde dançante animada pelo cantor e compositor feirense Paulo Binda. O evento é uma promoção conjunta de instituições que desenvolvem trabalhos com idosos, das quais o Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso), SESC, UEFS, Unimed, Associação Feirense de Assistência Social (Afas), Acacati e outros.