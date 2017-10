Começa o I Aberto de Futsal de Feira de Santana no Ginásio Oyama Pinto

O I Aberto de Futsal de Feira de Santana começou na noite desta segunda-feira (09/10/2017), no Ginásio Oyama Pinto. O time Mega Boys, do município de Nova Itarana, não compareceu à partida contra Akmos Futebol, no Ginásio Oyama Pinto.

Essa seria a partida que abriria o campeonato. Na sequência entraram em campo o Feras e Mustangs; Golden Boys e Feirense e por fim, o Cidade Nova enfrentou o Show Business. Todos times da casa.

Cada uma das partidas durou 40 minutos, divididas em dois tempos e com intervalo de cinco minutos.

Para Rafael Estrela, dono do Fênix, time que fará sua estreia no campeonato na noite desta terça-feira, 10, esse campeonato representa o resgate do futsal no município.

“Já considero um evento de alto nível e com grande número de equipes participando”, observou para em seguida acrescentar que “é uma iniciativa positiva. Eventos esportivos assim devem acontecer sempre”.

Nesta semana os jogos vão acontecer até quarta-feira, 11, sempre à noite. A final do campeonato de futsal está prevista para ocorrer em novembro. A equipe campeã e vice serão premiadas com troféu e medalhas.

Essa é uma realização da Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.