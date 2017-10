Comandante dos Bombeiros da Bahia representa o país em evento internacional

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel Francisco Luiz Telles tornou-se membro da Associação Internacional de Gendarmeries e policiais de natureza militar, na Jordânia. Ele foi representar os militares do Brasil através do Conselho Nacional de Comandantes Gerais (CNCG) do qual é vice-presidente, na reunião do conselho que começou no último domingo (15/10/2017) e se encerra nesta sexta-feira (20).

O evento aconteceu para a escolha do novo presidente mundial da entidade que representará todos os continentes do mundo. O Brasil foi admitido como novo membro associado, e passou agora a pertencer a cúpula. Segundo o coronel Telles é uma honra representar o país, “é uma experiência excepcional, a partir de agora a responsabilidade aumenta, pois além de representar o Brasil estamos fazendo parte do Conselho mundial”, relatou.

O coronel ainda salientou os benefícios que o país terá após integrar a associação. “Esse processo vai nos permitir o aperfeiçoamento das atividades policiais através de cursos e estágios por meio de intercâmbios”, relatou. Ele também afirmou que já existe a possibilidade de levar os policiais brasileiros para um curso em Portugal. “O objetivo é preparar nossas forças especiais e garantir mais proteção a população, principalmente quando se trata de explosivos e controle de massas”, finalizou.