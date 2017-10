Coluna de Antônio José Larangeira de 9 de outubro de 2017

Centro Logístico

O Centro Multiuso e Logístico Subaé, em Feira de Santana, vai reunir empreendimentos comerciais, de logística e industrial com soluções multimodais e infraestrutura. Com área de 319.122 m², o centro dispõe de cinco condomínios com 45 mil m² cada e dez lotes comerciais com capacidade para instalação de mais de 65 empresas. O empreendimento foi entregue esta semana com sistema de esgotamento próprio, drenagem pluvial, ruas e calçadas. Pavimentadas, rede elétrica, sistema de água potável e segurança Criado pela FCK Construções e Incorporações capitaneado pelo empresário Carlos Kruschewsky, foram investidos R$ 14 milhões. Fica no entroncamento das principais rodovias federais, a exemplo da BR-101 e BR-116, sendo o CLM posicionado, estrategicamente, a 500 m do BR-324.

Dia do Médico

Acontecerá dia 18 de outubro, na Câmara Municipal, as 19h30m, solenidade comemorativa ao “Dia do Médico”, oportunidade em que será proferida uma palestra pelo doutor Aderbal Mendes Freire de Aguiar. Convite assinado pelo presidente da Casa Legislativa vereador Jose Carneiro da Rocha já está de mão em mão.

Colóquio

Minicurso e participação como ouvinte do 2º Colóquio Heidegger da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está na pauta com inscrições abertas pela internet. O Colóquio será realizado no período de 24 a 26 de outubro e a programação abrange conferências de convidados de renome nacional e internacional; mesas redondas com pesquisadores com ampla produção na área da filosofia heideggeriana; comunicações para alunos bolsistas de iniciação científica e demais discentes vinculados à graduação ou pós-graduação. Os organizadores do evento são os professores da Uefs, Caroline Vasconcelos, Charliston Pablo Nascimento, Laurenio Sombra e Tatiane Boechat.

Delegacia do Idoso

No uso da tribuna na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Roberto Tourinho (PV) informou que solicitará audiência com o secretário Estadual de Segurança Pública, Maurício Barbosa, para pedir a instalação de uma Delegacia do Idoso em Feira de Santana, levando em consideração o grande número de anciãos vítimas de violência Sabe-se que no primeiro semestre, 20 casos de denúncias de violência e abandono contra a pessoa idosa ocorreu nesta cidade.

Casamento na cap

Thais Darzé, filha de Cristina e Paulo Darzé, dono da Galeria de Arte Paulo Darzé, a maior Galeria de Arte de Salvador e de uma das maiores do Brasil, no último dia 29 na Igreja da Vitória, casou com Rodrigo Aoaud, filho de Jaciara e Edinho Aoaud. Seguiu se recepção no Solar Cunha Guedes no Corredor da Vitória. O buffet foi Mignon e animação pela banda Alavontê.