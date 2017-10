Coluna de Antônio José Larangeira de 7 de outubro de 2017

Receita é mais de 1 bi

A previsão das receitas de Feira de Santana para 2018 estão estimadas no valor de R$ 1.191.709.256,00. São 5,29% a mais do Orçamento vigente, de R$ 1.131.856.984,00 de acordo informa a Secretaria de Planejamento do governo municipal. O Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 180/2017 faz a previsão das receitas e a fixação das despesas para o exercício financeiro do próximo ano. A peça, elaboração de competência do Executivo, encontra-se na Câmara Municipal para análise e votação dos vereadores, a qual foi entregue no final de setembro ao presidente da Casa, vereador José Carneiro, pelo secretário de Planejamento Carlos Brito e o assessor Luiz Ivan dos Santos. A Secretaria de Saúde é a que tem maior destinação dos recursos, com orçamento fixado em R$ 383.883.175,00, incluindo a Fundação Hospitalar. Em seguida, a Secretaria de Educação, com um montante de R$ 275.094.410,00, e a Secretaria de Administração, com R$ 194.994.457,00, abarcando o Instituto de Previdência de Feira de Santana.

Dia do Professor

Sessão solene acontecerá dia 18 próximo, no Plenário da Câmara de Vereadores, com a finalidade de comemorar o ‘Dia do Professor’, que terá palestra da presidente da Academia de Educação de Feira de Santana, professora Anaci Paim. Os convites já estão sendo enviados pelo presidente da Casa da Cidadania, vereador Jose Carneiro da Rocha.

Ação Rotária

Rotary Club de Feira de Santana realiza mais uma Ação Rotária, neste domingo (08/10/2017), entre 8 e 15 horas, na Associação de Proteção à Infância (API), na Queimadinha. “Esta ação se traduz em um dia de alegria e serviço rotário”. Integrantes do clube na área de Saúde participam da ação, a exemplo de Adriana Almeida (Otorrinolaringologia), Almiro Almeida Vasconcelos (Ortodontia), Cleanto Lacerda (Neurologia), José Adson Santos Rubem (Ortopedia), José Rosa Figueiredo (Pneumologia), Leopoldo Correia (Clínica Médica), Mark Robson Amâncio (Cardiologia), Pierina Erbano (Pneumologia/Pneumopediatria), Ricardo Gassman Figueiredo (Pneumologia e Clínica Médica), Vinicius Guedes Rios (Cardiologia), Waldécio Cita (Ortodontia), e Yolanda Gassman (Psicolologia).Também participam na área de Saúde, os profissionais convidados e voluntários: Ana Paula Lacerda (Neuropediatria), Juliana Abreu Rios (Oftalmologia), Jurimá Vital (Psicologia), Ronald Rocha da Silva (Oftalomogia), Sandro Nunes (Pediatria), Wanessa Portugal (Psicologia), e Yuri Maia (Clínica Médica).

Bossais

Quinta dos Bossais segue o seu programa durante o mês de outubro com outras novidades. Quando encerrávamos esta coluna, o projeto de música brasileira com atividades formativas e artes integradas do Coletivo Culturas protagonizado pela Baiana Bossa estava na pauta da quinta-feira à noite com a roda de conversa ‘Memórias do Teatro Feirense’. Estavam convidados daquela noite “discussônica” o ator e diretor Geovane Mascarenhas, a atriz e diretora Elizete Destèffani, e o jornalista e escritor do livro ‘O Teatro em Feira de Santana’, Geraldo Lima.

Na cidade

Secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, esteve em Feira de Santana ontem, à tarde, para visitar algumas das unidades de saúde do município, começando pelo serviço de Transplante de Rins do Hospital Dom Pedro de Alcântara (HDPA) e finalizando no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).