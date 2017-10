Coluna de Antônio José Larangeira de 6 de outubro de 2017

Mostra de Arquitetura

Até segunda feira (09/10/2017), o Boulevard Shopping sedia a Semana Dinâmica da VIIª Mostra de Arquitetura, que reúne trabalhos de 17 profissionais feirenses ligados à Associação dos Profissionais de Arquitetura de Feira de Santana, na entrada E2. Com o tema ‘Arquitetura e Tecnologia’, a mostra reúne painéis que apresentam os projetos dos profissionais da área. Durante a semana, também estão sendo realizados workshops para o público especializado, como Produção de Ambientes e Automação e Sonorização Integrados à arquitetura. Capitaneando o evento, o presidente APAFS arquiteto Raimundo Lopes Pereira, mais conhecido com Catatau.

O empresário Ricardo Alban, ao ser reeleito presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), prestigiou a classe industrial de Feira de Santana, com quatro representantes na diretoria: João Baptista Ferreira como um dos vice-presidentes; Edison Virgínio Nogueira Correia e Luiz Fernando Kunrath como diretores executivos; mais Marcos Régis de Andrade e Tiago Mota da Costa como diretores suplentes.

O mês de outubro é sinônimo de festa na Vitalmed. A empresa, dirigida por Priscila Wiederkehr, completa cinco anos de atuação em Feira de Santana, onde oferece aos associados Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e home care. Por mês, cerca de 400 pacientes são assistidos pela empresa. Na trajetória de sucesso de mais de duas décadas na Bahia, a Vitalmed, que tem a missão de salvar vidas, já realizou mais de 1,8 milhão de atendimentos, através do serviço de APH, em casos de urgência e emergência, assistência médica em hotéis, resorts e eventos, resgate em rodovias, cobertura em viagens e atenção domiciliar, através do Vitalcare.

O início das operações em Feira de Santana, da Rádio Globo FM 90.5, é a primeira afiliada do projeto em território baiano. Substitui a Transamérica FM Light, estação controlada pelo Grupo Lomes de Comunicação. A 90.5 FM é uma estação que transmite a partir da Amélia Rodrigues, mas cobre com qualidade de sinal local a cidade de Feira de Santana.

O IHEF Laboratório acaba de conquistar o ouro no prêmio Benchmarking na categoria Laboratório do Interior. A empresa foi escolhida por um júri composto por mais de 80 profissionais do segmento, entre médicos, autoridades e gestores nas áreas pública e privada. A empresa garantiu ainda o segundo lugar (prata) na categoria Compliance em Laboratório do Interior, atestando o esforço de gestão do Grupo Meddi em práticas éticas na gestão da marca. “O IHEF é uma referência em Feira de Santana e essa relação de confiança com o paciente em mais de 30 anos de história foi decisiva para este prêmio, que mostra a sensibilidade do júri ao entender nossa parceria com os feirenses e moradores das cidades vizinhas que nos escolhem todos os dias”, comemora Dr. Marcus Machado, diretor técnico da unidade. O presidente do Grupo Meddi é o hematologista Jose Antônio Barbosa.

Os projetos mais criativos, acessíveis e sustentáveis foram premiados pelo concurso Meu Decorado promovido pela MRV Engenharia, em um evento, em Belo Horizonte. O concurso desafiou estudantes e profissionais da decoração de todo o Brasil a desenvolverem ideias criativas e sustentáveis de decoração para serem aproveitadas pelos clientes da MRV em seus imóveis. Com mais de 5.447 projetos inscritos, os vencedores foram escolhidos pelos clientes da construtora. Por meio do site, eles navegaram entre os projetos e puderam “curtir” aqueles que mais gostaram. Os três mais curtidos de cada categoria foram os ganhadores. “As ideias vencedoras uniram sustentabilidade, criatividade e viabilidade. O grande desafio do concurso foi reunir esses pilares, mostrando que esses conceitos podem harmonizar e transformar os ambientes, além de inspirar os nossos clientes com ideias que possam ser aplicadas em seus imóveis”, informou a gestora executiva de Relacionamento com Clientes da MRV, Bianca Vargas.