Coluna de Antônio José Larangeira de 5 de outubro de 2017

Radio Sociedade FM

Até o final do ano a Rádio Sociedade de Feira estará com a migração concluída para operar em FM, em Feira de Santana, desativando por completo a sua faixa AM, como deverá ocorrer com a quase totalidade das emissoras do país que solicitaram a migração. Uma torre gigantesca está erguida na área dos estúdios das Rádios Sociedade AM e Princesa FM.

Feirense na FIEB

Com a reeleição do empresário Ricardo Alban, na presidência da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), para o período 2018-2022, tendo liderado uma eleição com chapa única, o português feirense João Baptista Ferreira ficou entre os vices presidentes que compõe a chapa eleita.

Em viagem

Encontra em viagem aos Estados Unidos o empresário CEO do Grupo Nobre e professor Jodilton Oliveira Souza, que está acompanhado de sua esposa Sallete e familiares.

Data de Ada

Esteve completando idade nova ontem (04/10/2017), a senhora Ada Mascarenhas Bahia, que teve comemorado o evento ladeado por seu marido Bernardino Bahia, filhos e netos em apê no Condomínio Jose da Costa Falcão, no bairro Santa Mônica.

Feira Permanente

O Programa Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira de Santana está promovendo a 1ª Feira do Projeto Feira Permanente, denominada Feira de Saberes e Sabores. O projeto da IEPS vem sendo construído há alguns anos em parceria com grupos que trabalham seguindo os princípios da Economia Popular e Solidária e com agricultores que produzem seguindo os princípios agroecológicos. O evento está programado para hoje, das 8 às 17 horas, no estacionamento que fica localizado em frente aos bancos no campus universitário. Na Feira de Saberes e Sabores será possível encontrar artesanatos, plantas ornamentais, produtos alimentícios, apresentações culturais, além de poder conhecer um pouco mais do trabalho dos grupos acompanhados pela IEPS.