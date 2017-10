Coluna de Antônio José Larangeira de 4 de outubro de 2017

Legislativo e empresariado

Bastante oportuno, o encontro entre o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, José Carneiro (PSDB) e dirigentes do setor empresarial do Município, que se constitui numa abertura de um canal entre esses importantes setores da sociedade organizada e o Legislativo. Os empresários têm se queixado que tem se surpreendido com vários projetos de lei de interesse dos segmentos. Presentes Edson Nogueira, representando a FIEB; Mauro Freitas (ACEFS), Marcos Régis (SIMAGRAN), Luiz Neto (SINDIPLASF), João Baptista (SIPACEB0) e André Régis (CIFS).

Cid Moreira aqui

Esteve em Feira de Santana pela primeira vez na segunda-feira (02/10/2017), o apresentador global Cid Moreira, onde, no Parque do Saber, falou de sua carreira na Tv Globo. Aqui foi recebido pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho e depois visitou a Tv Subaé anfitrionado pelo seu gerente de jornalismo, Marcilio Costa, em seguida partiu para Cachoeira, onde foi um dos palestrantes no 5º Congresso Científico na Faculdade Adventista. Concedeu entrevista coletiva no Museu Parque do Saber Dival Pitombo. Além da mulher, Fátima Sampaio, Cid Moreira estava acompanhado pelo diretor da Faculdade Adventista, Fabiano Leichsenring.

Violência

Promovido pelo Núcleo de Extensão e Pesquisa em Saúde da Mulher da Universidade Estadual de Feira de Santana e pela Base Comunitária de Segurança da Polícia Militar do George Américo, foi realizado segunda feira e terça, o 1º Seminário Interdisciplinar sobre Violência contra Mulher. O evento visou atualizar, orientar e sensibilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, sobre a questão da Violência Contra Mulher no município de Feira de Santana.

Nat de Brandão

Foi festejado no Rio de Janeiro, em comemoração ao seu aniversário, com um almoço tendo à frente Mary Barbosa, o escritor e blogueiro Jose Brandão, uma das figuras queridas da sociedade feirense. Não precisa dizer que não sobrou para os abraços dos amigos em plagas cariocas onde residiu por longos anos.

Formatura

O jovem engenheiro Marcos Araujo realizou sábado na ala de festas do Condominio Fraga Maia, onde residem, um concorrido almoço pela formatura em Direito de sua esposa Ingrid Larangeira Araujo. Rolou o melhor escocês legitimo e honesto, vinho chileno e muita cervejota. Familiares e convivas estiveram presentes.

Data

O empresário Petronillo Araujo de Jesus e sua esposa Tereza receberam familiares para, durante um jantar em sua bela morada, comemorarem a data natalícia de sua filha, a Maise Araujo, que está concluindo curso de arquitetura em Salvador.