Coluna de Antônio José Larangeira de 3 de outubro de 2017

Casarão dos Olhos d’Agua

Tida como uma das primeiras casas de fazenda de Feira de Santana, conhecida como o Casarão Olhos d’ Água, situado na rua Dr. Araujo Pinho, onde foi outrora uma antiga estrada entre Cachoeira e o centro desta cidade, passou para guarda do município. E como forma de preservar a cultura regional, a Fundação Cultural Egberto Tavares Costa começará a administrar o espaço.

Agraciado

Durante solenidade militar em comemoração ao 196° aniversário da 6° Região Militar do Exército, o coordenador da 3° Ciretran de Feira de Santana, Silvio de Oliveira Dias, foi agraciado com o Diploma de Amigo da Região Militar. A honraria é uma homenagem às personalidades civis e militares que possuem elevado conceito na classe e na comunidade a qual pertencem e tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol dos interesses e do bom nome do Exército Brasileiro. A 6° RM tem sede em Salvador e está subordinada ao Comando Militar do Nordeste.

Livro de Márcia

Logo mais às 19:30 horas, acontecerá na Unef, o lançamento do livro ‘Mudar de Casa’, de autoria de Márcia Meccia, que é considerada uma das melhores arquitetas da Bahia. Ela é filha do político baiano João Durval Carneiro e da arquiteta Yeda Barradas Carneiro, que estarão em Feira de Santana para este lançamento.

Academia

Este ano a Academia de Educação de Feira de Santana vai abordar sobre casos positivos da evolução do desempenho escolar, durante a oitava edição do Seminário Nacional Qualidade da Educação Básica, que ocorrerá no dia 18 de outubro de 2017, das 8 às 12 horas, no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana. Como expositores estão confirmados os gestores dos municípios de Boa Vista do Tupim e Mata de São João, como também a Escola Básica da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), que apresentam uma evolução positiva no índice do Ideb nos últimos anos. A anfitriã será a sua presidente, Anaci Paim.

Versos e versos

De um lado, o universo encantado do cordel com a figura mítica do trovador, o repente na ponta da viola, as sextilhas e as redondilhas perfeitas. Do outro, a virtualidade que trafega nas nuvens e invade os espaços etéreos dos versos. Os escritores que vivenciam mundos paralelos, que parecem distintos, opostos, mas que na verdade coabitam os espaços de devaneio dos leitores. Tudo isso deve ter sido degustado com olhos, mãos, toques virtuais na mistura de encontros proporcionados pela Feira do Livro – Festival Literário e Cultural de Feira de Santana. Durante os dias de programação do evento, entre palestras e bate-papos com leitores, escritores de diferentes estilos e gerações se encontram e vão compondo o cenário de mais uma edição da Feira. Quem tem mais tempo de caminhada, reconhece o que a nova geração traz de benefícios para o cotidiano da escrita e da leitura. Edgard Abbenhusen, também autor do Fotocitando, perfil no Instragram, participou da ‘Conversa com Autores’ na Feira do Livro, ao lado de Matheus Rocha, que tem dois livros lançados e criou o perfil Neologismos nas redes sociais.