Coluna de Antônio José Larangeira de 27 de outubro de 2017

Matemática, em tudo

A Matemática está em tudo! Convencer o público dessa afirmativa foi o desafio do professor Felipe Acker, que proferiu palestra durante abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e do Seminário de Iniciação Científica (Semic), eventos integrados que acontecem na Universidade Estadual de Feira de Santana, até hoje (27/10/2017). Durante a explanação, o palestrante destacou marcos importantes da história da Matemática, os principais desafios e falou também da influência dela em nosso cotidiano. “Pouca gente percebe, mas muitas conquistas da ciência e da tecnologia dependeram dos avanços vividos pela Matemática”, garantiu o professor Felipe Acker.

Tunel e BRT

O secretário de planejamento de Feira de Santana, Carlos Brito, afirmou à mídia feirense, que a primeira etapa da construção do túnel da Avenida João Durval, no cruzamento com a Presidente Dutra, deverá ser finalizada e entregue até o dia 10 de novembro. Segundo ele, a expectativa era que a obra fosse entregue até o final de outubro, mas houve um atraso por conta da retirada de um poste de iluminação. “A obra está dentro do cronograma e agora só falta fazer uma linha de tirantes e teremos também a parte de cima esperando liberá-las até no máximo dia 10 de novembro, espero que seja antes”. Já a previsão de entrega da obra do BRT em sua totalidade está para fevereiro de 2018. “Até o momento a empresa responsável pela obra não fez nenhuma reprogramação”.

Lançamento suspenso

O lançamento do livro de contos, da escritora Conceição Carvalho, que aconteceria ontem no Museu Parque do Saber, por motivos superiores foi suspenso.

Visita de Ciro

O vice-presidente nacional do PDT e pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes, está com visita agendada para Feira de Santana para o dia 1º de novembro na Uefs, quando fará uma palestra sobre a economia brasileira: ‘Análise do cenário econômico brasileiro: saídas para a crise a contribuição da universidade pública’.

Ananda e Daniel

Antonio Batista Santos Novais e Maria Elvira Cunha Pereira Cunha Novais, assim como Flaviano de Oliveira Lopes e Cátia Leila dos Santos Lopes, estão convidando para o casamento de seus filhos Ananda e Daniel, a realizar-se às 19:30 horas do dia 25 de novembro próximo, na Igreja de Santo Antonio dos Capuchinhos. Os noivos receberão os cumprimentos durante recepção no Clube Cajueiro.

Micro empresário

Com vistas a oferecer um tratamento jurídico diferenciado e simplificado às microempresas, empresas de pequeno porte e o ao microempreendedor individual, o prefeito José Ronaldo de Carvalho instituiu, na tarde de terça-feira, 24, a Lei Geral Municipal da Microempresa. Aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, o projeto, coordenado pelo secretário do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Junior, é complementar a Lei Federal 123 de dezembro de 2006.