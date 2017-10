Coluna de Antônio José Larangeira de 26 de outubro de 2017

Curso de Extensão em Direito Ambiental

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, através da Universidade Aberta de Meio Ambiente e Cidadania Sustentável – UNAMACS, promoveu entre os dias 19 e 20 de outubro de 2017, o Curso de Extensão em Direito Ambiental, com palestra da estudiosa em Meio Ambiente e bacharel em Direito Ingrid Marya Costa Larangeira. Capitaneou o evento o secretário de Meio Ambiente Sérgio Carneiro, tendo como coordenadoras técnicas a bióloga e educadora ambiental Erika Teles Cordeiro Mineiro e a Pedagoga Elizangela Maria Lucena.

Integra Feira

‘PROJETO INTEGRA FEIRA’, contrato da Prefeitura Municipal de Feira de Santana (PMFS) com a Fundação Escola Politécnica – (FEP), da UFBA e que é realizado em parceria com o Programa de Estudos Aplicados em Administração Política (PROAP) e o Grupo de Defesa e Promoção Sócio ambiental (GERMEN), foi apresentada na Associação Comercial de Feira de Santana, estando em busca para articular o poder público, o empresariado e a sociedade civil na construção participativa de importantes instrumentos legais estruturantes de Feira de Santana do futuro e tem como objetivo gerar os fundamentos teórico-metodológicos e os estudos Sócio e Econômicos, Urbanísticos e Socioambientais necessários.

Outubro Rosa

Com imagens sensíveis e tocantes, a exposição ‘Eu Venci o Câncer’ está em cartaz no Boulevard Shopping, como parte das ações que marcam o Outubro Rosa no estabelecimento. A mostra, promovida pelo Grupo Baiano de Oncologia (GPO), reúne fotografias de Muriell Pivatto e tem como objetivo retratar a vida de 10 mulheres que enfrentaram o câncer de mama e hoje estão curadas. As imagens foram feitas no Casarão Fróes da Moda e reúnem as pacientes do próprio GPO. A exposição fica no Boulevard até o dia 31 de outubro, mês que é dedicado à saúde da mulher com foco no diagnóstico precoce e prevenção ao câncer de mama.

Seminário de Hermenêutica

Conhecer melhor a filosofia das escolas helenísticas, especialmente o Epicurismo e Estoicismo, que dialogaram com grande parte do pensamento em torno do Mediterrâneo, é um dos objetivos do 3º Seminário Nacional Hermenêutica e Ontologia em Textos Antigos: Helenismo e o Médio Crescente, coordenado pelo professor doutor Ágabo Borges de Sousa, ligado ao Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana com dos professores doutores Romero Venâncio (UFS) e Cícero Cunha Bezerra. O evento está programado para os dias 6 e 7 de novembro, no campus universitário.

Destaque

Antoine Youssef Tawil é empresário, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia e do Fórum Empresarial da Bahia, naturalizado brasileiro, nasceu no Líbano, é cônsul honorário da Grã-Bretanha. Em sua gestão na FCDL Bahia e Fórum Empresarial da Bahia, tem promovido a defesa dos segmentos produtivos no Estado e atuado para o desenvolvimento das diferentes regiões e municípios baianos. Foi o laureado com as honrarias que merece.

Sem palestra

No almoço da Confraria dos Gastrônomos, realizado no restaurante Cravo e Panela, sexta-feira última, a palestra do cientista Jolival Soares foi suspensa há última hora, por problemas pessoais e de família.