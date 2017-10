Coluna de Antônio José Larangeira de 25 de outubro de 2017

Feirense, Embaixadora

Aline Larangeira, 18 anos, que estuda jornalismo em Salvador na Ufba e estagia em uma Agência Experimental em Comunicação e Cultura, foi incluída pela ONU na relação dos Embaixadores da Juventude que objetiva procurar meios de se traçar metas consistentes a fim de alcançar um mundo menos desigual. De 11 a 15 de outubro em Salvador, aconteceu a terceira edição do Programa Embaixadores da Juventude, de iniciativa do Escritório da Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) em parceria com o Instituto Caixa Seguradora.

Audiência zero

A audiência pública que a Câmara Municipal de Feira de Santana realizou nesta sexta-feira (20/10/2017), para debater o Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2018 – que tem valor de R$ 1.191.709.256,00, convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento, foi lépida e durou pouco mais de dez minutos, pela ausência dos demais vereadores da comissão – Gilmar Amorim e José Menezes Santa Rosa. Também não teve comparecimento de público. Apenas o secretário de Planejamento Carlos Brito e seu assessor Luiz Ivan dos Santos estiveram presentes e não puderam responder a eventuais questionamentos, pois não tinha ninguém além do vereador Marcos Lima.

Data de Marcelo

Esteve em data maior no “week end” o médico ginecologista e estudioso em Reprodução Humana, Marcelo Esteve, que comemorou com um jantar ao lado de sua esposa e oftalmologista Ana Rita Assis Esteve.

Nat de kika

Completando idade nova hoje, a bacharel em Direito e graduada em Ciências Contábeis e Historia, Kika Costa Larangeira, que vai comemorar ao lado de seus familiares com um jantar.

Pesar

Enlutou a sociedade feirense, o falecimento da matriarca d.Zulinah Nascimento, que foi um figura da sociedade de Feira de Santana. Entre filhos, destaque para Ana Maria Nascimento que foi no passado badalada figura da juventude.