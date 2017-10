Coluna de Antônio José Larangeira de 23 de outubro de 2017

Candidatos à Federal

Excetuando os forasteiros, que aparecem somente no período próximo as eleições, Feira de Santana, já possui sete pretendentes as cadeiras na Câmara dos Deputados para o próximo pleito. Realmente definidos pela candidatura, somente têm o deputado estadual Zé Neto, que conta com apoio já declarado do governador Rui Costa, pelo PT, e Zé Chico(DEM) e Sergio Carneiro(PV) que são liderados pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho e deverá contar com seu integral beneplácito. Agora, as pré candidaturas de Marcos Lima (PRP), Pablo Roberto (PHS), Isaías de Diogo (PPS) e Lu de Ronny (PHS), não vão passar de pré-candidaturas. E uns são até para negociar benesses. Quem viver verá…

Confraria

Sexta feira última, o almoço da Confraria dos Gastronomos, realizado no restaurante Cravo e Panela, teve como ponto alto a palestra do cientista Jolival Soares, que abordou importante tema de vital interesse para pessoas da faixa etária da terceira idade. Presidiu os trabalhos Armando Sampaio.

Gastronomia

A Coordenação de Banco de Oportunidades do Senac – Unidade Feira de Santana, sob os cuidados da analista Kerciane Matos, informando a agenda de cursos da instituição para novembro e dezembro deste ano, na área de Gastronomia. Desenvolvimento das técnicas para preparo de pratos com ingredientes característicos da culinária natalina, seguindo os princípios de higiene na manipulação de alimentos. Locais de Trabalho: restaurantes, buffets e/ou como autônomo.

Justiça do Trabalho

A extinção da Justiça do Trabalho, elaborada na Câmara Federal sob rigoroso sigilo, tem a aprovação de juízes e de ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), diante do ativismo político e a sindicalização da magistratura. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), conhece a posição desses juízes. A preocupação entre os advogados aqui em Feira de Santana é grande.

Justa homenagem

O médico e escritor feirense João Batista de Cerqueira deverá ser homenageado em sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado, no Plenário do Palácio Luís Eduardo Magalhaes, Com a Comenda 2 de Julho. No passado foi vereador e -secretário de Saúde de Feira de Santana. A láurea foi aprovada por unanimidade.