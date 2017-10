Coluna de Antônio José Larangeira de 21 de outubro de 2017

Encontro político

O prefeito José Ronaldo de Carvalho recebeu em seu gabinete o deputado estadual Ângelo Almeida (PSB) num primeiro encontro desde que este assumiu o mandato. Segundo o parlamentar declarou que foi fazer uma visita de cortesia e que também tratou da política nacional e estadual. “Coloquei o nosso mandato à disposição do prefeito para contribuir com a cidade. Foi uma conversa de dois políticos civilizados”, arrematou.

Seminário

Abordando o tema ‘Casos Positivos de Evolução do Desempenho Escolar’, quarta-feira última (18/10/2017), aconteceu a oitava edição do Seminário sobre Qualidade da Educação Básica, que foi iniciativa da Academia de Educação de Feira de Santana. Cerca de 130 pessoas participaram do evento que contou com três expositores: prefeito de Mata de São João, professor Marcelo Oliveira, secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Boa Vista do Tupim, professora Maria Vilma Pereira de Arruda, e gestora do Centro de Educação Básica da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), professora Katia Danielle Santos Silva. A presidente da Academia Anaci Paim ficou muito satisfeita com o nível do Seminário, que além de apresentar a evolução do desempenho escolar, ofereceu subsídios através da experiência de realidades vivenciadas por outros municípios.

Candidatos

Com a declaração do deputado estadual Zé Neto (PT) de que será candidato a deputado federal, se apresentou com direito ao espólio eleitoral do líder do governo, Jairo Miranda, que já foi secretário da Fazenda do Município e diretor geral do Centro Industrial do Subaé, em Feira de Santana.

Roda de Boteco

Encerra amanhã nesta cidade, o festival de gastronomia Roda de Boteco, que está ocorrendo em vinte endereços diferentes entre restaurantes e bares que apresentaram deliciosos petiscos. De hoje até amanhã ocorrerá apresentação do resultado do melhor tira-gosto, melhor garçom, bebida servida e higiene da casa. Este empreendimento acontece há dez anos e está presente em Vitória (ES), Recife (PE), Caruaru (PE), Brasília (DF) e Colatina (ES), além de Feira de Santana. A coordenação geral é de Raimundo Nonato e local Getulio Andrade.

Dupla

Além da estreia do espetáculo ‘A Rádio do Seu Coração’ do Coletivo Baiano de Circo, o Domingo Tem Teatro, espaço de cultura e entretenimento anuncia para esse domingo, dia 22, o Lançamento do Livro ‘Feira uma cidade Princesa’, que vai acontecer a partir das 09:30 horas antes da atração principal. O público que chegar mais cedo ao teatro nesse domingo poderá assistir um esquete teatral que vai contar a história do livro com relatos de cada autor do que tratam os capítulos. Ilustrado e organizado por 05 jovens historiadores (Francemberg Teixeira Reis, Mayara Plascido Silva, Júlio Firmo, Carlos Alberto Lima e Juliano Mota) o livro traz uma nova perspectiva historiográfica, com uma linguagem escrita e visual mais acessível ao grande público, em especial os jovens leitores na faixa etária dos 08 aos 10 anos. Vale ressaltar que o livro é o primeiro lançado pela Editora Na carona, como também é o primeiro voltado para o público infantil com essa temática na cidade e nasceu do diálogo entre os autores e professores de algumas escolas diante da carência de produções paradidáticas que versassem sobre a história do município. A obra faz uma reflexão acerca do mito fundador em torno da Fazenda Santana dos Olhos D’ água e as figuras de Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa.

Semana do livro

O Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Estadual de Feira de Santana, através da Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC), promoverá a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca (SNLB). O evento tem o objetivo de divulgar a importância do livro e da biblioteca, incentivar a leitura e estreitar os laços entre biblioteca e usuário. Durante a Semana, que ocorrerá no período de 23 a 27 de outubro, estão programados lançamento de livros, campanhas de incentivo à leitura, apresentações artísticas, palestras, premiações de usuários, mostra de cinema, disponibilização de curso, exposições e visita de escolas. As atividades são voltadas tanto para a comunidade universitária quanto para a comunidade externa.