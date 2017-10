Coluna de Antônio José Larangeira de 20 de outubro de 2017

Wagner comentarista

O ex-jogador Jorge Wagner é o novo integrante da equipe de esportes da Rádio Sociedade de Feira de Santana, que será comentarista convidado especial com estreia prevista no próximo domingo (22/10/2017), na transmissão do clássico Bahia x Vitória, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Feirense, revelado pelo Esporte Clube Bahia na década de 90, Jorge Wagner encerrou a vitoriosa carreira como atleta logo depois do Campeonato Baiano deste ano, quando defendeu o Fluminense de Feira. Entre outros títulos, foi bicampeão brasileiro pelo São Paulo e campeão da Libertadores da América pelo Internacional. Integrará a equipe da RS ao lado do vibrante narrador Paulo José, do comentarista Elsimar Pondé e dos repórteres Miro Nascimento e Reginaldo Lima.

Acordo

A Universidade Estadual de Feira de Santana e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia celebraram um Acordo de Cooperação Técnica, que tem como objeto a realização de ações para implantar a pesquisa do Custo da Cesta Básica no município de Feira de Santana. A assinatura do Acordo ocorreu na Sala dos Conselhos, situada no prédio da Reitoria da Uefs, dias atrás. As atividades do referido Acordo Técnico, no que diz respeito à Uefs, serão desenvolvidas através do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (Dcis), com a colaboração do Colegiado do Curso de Economia, sob coordenação da professora Márcia Pedreira.

Federal

O deputado estadual Zé Neto (PT) anunciou, em entrevista concedida na Assembleia Legislativa da Bahia, que será candidato a deputado federal. A sua maior base eleitoral é Feira de Santana, porém espera excelente votação em outras cidades, com o apoio integral do governador Rui Costa.

Teatro

Atração inédita na programação do Domingo Tem Teatro! O espetáculo ‘A Rádio do Seu Coração’ do Coletivo baiano de Circo de Salvador – BA faz curtíssima temporada em Feira de Santana com apresentações nos dias 22 e 29 de outubro, sempre às 10:30 horas no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte – CUCA.

Seminário

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana realizará, no período de 23 a 27 de outubro, 21º Seminário de Iniciação Científica, com o objetivo de expor e discutir trabalhos realizados por estudantes que participam dos Programas de Iniciação Científica da UEFS. Tem como finalidade oferecer estrutura para que os estudantes dos diferentes Programas Institucionais de Iniciação Científica possam apresentar trabalhos de pesquisa desenvolvidos durante a experiência nas atividades de IC e interagir com pesquisadores das respectivas áreas de conhecimento.

Noventa anos

Com recepção sábado à noite, no Spazzio Eventos Tuti, a família da senhora Regina Costa, viúva do empresário Milton Costa, vai comemorar os seus noventa anos de vida. Estarão presentes como co-anfitriões os seus filhos Maria de Fatima Martins Costa, Celeste Costa Valverde e Milton Brandão Costa.